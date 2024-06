Mindezt annak ellenére, hogy az időjárás most kevésbé fogadta kegyeibe a horgászokat. A csütörtöki indulást követően a széljárás miatt kevésbé kaptak a halak, majd megjött az égi áldás is, a versenyzők többször is eláztak a bőséges esőben.

- Olyan sokat esett, hogy a tó vízszintje mintegy 15 centimétert emelkedett – mondta Kelemen Csaba, a szervező Göcsej Horgász Egyesület elnöke. – A versenyzőink ennek ellenére nagyon jól teljesítettek, a 18 résztvevő csapatból mindössze négyen maradtak értékelhető hal nélkül, de a támogatóink révén az eredményhirdetéskor mindenkinek tudtunk ajándékot adni.

A versenyen a kiírás értelmében két- vagy háromfős csapatok vehettek részt, ám egyszerre maximum két személy horgászhatott. Az eredménybe a négy kilogramm feletti békés halak – pontyok, amurok – számítottak bele. A sorrend az élen többször is változott, a győzelmet végül mintegy 67 kilogrammnyi teljesítménnyel a Nagykanizsáról érkezett Rada Zsolt és Vass Ferenc párosa szerezte meg. A második helyen a zalaszentgyörgyi Lang Mátyás, illetve a zalaegerszegi Gergály Norbert és Gergály Soma által alkotott csapat végzett 63 kilogrammal, ők kevéssel a lefújás előtt előzték meg a versenyben amúgy korábban élen is állt szintén zalaegerszegi Zsemberi József és a Kispáliban élő Zsemberi Dániel alkotta párost. A verseny legnagyobb halait – ponty kategóriában 18,41 kilogramm, amur kategóriában pedig 6,4 kilogramm – ugyancsak a győztes csapat tudhatta magáénak.