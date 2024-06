Az egészséghét jól illeszkedik a Borostyán Óvoda és Mini Bölcsőde nevelési programjához, hiszen az nagy hangsúlyt fektet a gyermekek egészségtudatos szemléletének kialakítására, ugyanakkor az intézmény egyik legsikeresebb rendezvénysorozata is, aminek évekre visszatekintő hagyománya van – mondta lapunknak Kovács Imréné intézményvezető, hozzátéve, hogy minden egyes nap más jellegű program várta a gyerekeket.

– A legnagyobb sikere a kóstolóknak volt, Németh Istvánné Baksa Eszti néni, az Őrség mesemondója házi készítésű sajtokat hozott, Cserkuti József helyi vállalkozó különféle szörpöket és lekvárokat kínált a gyerekeknek, Magyarné Szabó Andrea pedig mézet kóstoltatott – folytatta az intézményvezető.

Az öt nap alatt több mozgásos foglalkozást tartottak az intézményben, így volt zenés torna, táncház, zumba, lazító jóga, illetve egy úgynevezett mocorgó túrán is részt vehettek az óvodások, utóbbit a Menő Manó csapat túravezetője, Takácsné Nagy Ágnes irányította. Az egészségápolás területén ezúttal a fogápolás fontosságára igyekeztek még jobban ráirányítani a figyelmet, de jártak a mentőállomáson is, amely mindig nagy érdeklődést vált ki a gyerekekből. Az egészséges táplálkozás témakörében pedig minden nap volt program, ezek egy része olyan gyakorlati foglalkozás – például gyümölcssaláta-készítés – volt, amiben az óvodások is tevékenyen részt vehettek. Az idei esztendőben a felnőttek számára szervezett előadás is ez utóbbi témakörhöz kapcsolódott, az Oltalom Alapítvány kóstolással egybekötött bemutatója során a gyermekkori egészséges táplálkozás fontosságát igyekeztek hangsúlyozni az előadók.