EgerszegFeszt

2024. 06. 14. (péntek)

Dreher Nagyszínpad (Kazinczy tér)

16:10 óra Zalai Táncegyüttes

20:00 óra Ivan & The Parazol

22:00 óra Punnany Massif

Tarr Fesztiválszínpad (Dísz tér)

19:00 óra Kanizsa Big Band & Berkes Dániel és tanítványai

21:30 óra Marcello and The Flaming Boppers

HARMADIKSZÍNPAD (Zsinagóga parkoló)

Gyerektér

18:00 óra Buborék együttes

2024. 06. 15. (szombat)

Belváros-Kertváros-Landorhegy

11:00 Kéklámpás felvonulás

Dreher Nagyszínpad (Kazinczy tér)

14:00 óra Baleseti szimuláció

20:00 óra Hrutka Róbert

22:00 óra Magna Cum Laude

Tarr Fesztiválszínpad (Dísz tér)

11:15 óra Fúvószenekari találkozó

18:00 óra Magyarucca

20:00 óra Pardon Brando

22:00 óra BluesBox

HARMADIKSZÍNPAD (Zsinagóga parkoló)

Gyerektér

Délutántól hagyományőrző programok a Zalai Táncegyüttes szervezésében: gyerekkoncert, gyermektáncház, hajfonás, felnőtt koncert, felnőtt táncház.

Európa tér

10:00 – 18:00 óráig Civil Udvar

A Civil Udvarban egyesületek és alapítványok bemutatkozó standdal, ingyenes játszóházzal, interaktív játékokkal, meglepetésekkel, ajándékokkal várják a családokat.

2024. 06. 16. (vasárnap) - APÁK NAPJA

Dreher Nagyszínpad (Kazinczy tér)

15:00 óra Gála Társastáncklub Egyesület

19:00 óra Ganxsta Zolee és a Kartel

21:00 óra Beton.Hofi

Tarr Fesztiválszínpad (Dísz tér)

17:00 óra Kavinton

19:00 óra Báró és a Blues Step

HARMADIKSZÍNPAD (Zsinagóga parkoló)

Gyerektér

16:30 óra Majoros Ági bábszínháza: Százszorszép Bóbiska (egyszemélyes bábjáték kicsiknek és nagyoknak)

17:30 óra Majoros Ági bábszínháza: Az aranyhajú királylány (egyszemélyes bábjáték kicsiknek és nagyoknak)

18:30 óra International Dance and Arts Festival Hungary és az Albatrosz Tánc Sport Egyesület produkciói

20:00 óra Péntek Lara: Rebel Angel című táncprodukciója (világbajnoki 2. helyezett)

Állandó programok:

Széchenyi tér – Kossuth utca – Dísz tér

Bor- és gasztroutca

Dísz tér

Tarr Kft. gyermekprogramjai

Zsinagóga parkoló, Polgármesteri Hivatal parkoló

Fesztivál játékpark, Pitypang Játékudvar, Kéklámpás bemutatók (szombaton a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság zalaegerszegi irodája is csatlakozik)

Göcseji Múzeum: múzeumi fesztiválprogramok