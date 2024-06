Csütörtökön délután a városházán dr. Pápai Ferenc , a Helyi Választási Bizottság elnöke nyújtotta át a június 9-én zajlott önkormányzati választásokon mandátumot szerzett, ezzel az október 3-án megalakuló közgyűlés tagjává vált képviselők megbízó levelét. A zalaegerszegi testület 12, a Fidesz-KDNP által jelölt tagot és 5, kompenzációs listán mandátumot szerzett tagot számlál. Pápai Ferenc ismertette, a jogerőssé vált polgármesteri választási eredmény szerint a 25 570 érvényes szavazatból 18 686 érkezett Balaicz Zoltánra, így újabb öt évre választották meg polgármesternek a zalaegerszegiek.

Balaicz Zoltán a mandátumátadó rendezvényen megköszönte a választás során dolgozók precíz munkáját, majd hangsúlyozta, ahogy eddig is, Zalaegerszeg fejlődése a legfontosabb cél a közgyűlés számára, amelyhez továbbra is számít minden megválasztott képviselő konstruktivitására. Egységben, minden jó ötletet hasznosítva fog munkálkodni a jövőben is Zalaegerszeg önkormányzata, szögezte le. A testület szeptember végéig még a régi összeállításban végzi a munkáját, októbertől pedig a Domján István, Németh Gábor, dr. Káldi Dávid, Böjte Sándor Zsolt, Gecse Péter, Bali Zoltán, Szilasi Gábor, Makovecz Tamás, Bognár Ákos, Orosz Ferencné, Hekliné Ebedli Gyöngyi (Fidesz-KDNP), valamint Góra Balázs (Tiéd a Város Egyesület), Kiss Ferenc (Mi Hazánk Mozgalom), Békési Tamás, László Marcell (DK-Momentum Mozgalom), Major Zsolt (Együtt Zalaegerszegért Egyesület) alkotta grémium hozza majd a döntéseket.