A sportos program a Sümegcsehi, illetve az elszármazott, más együttesekben játszó futballisták összecsapásával indult, amelyet közönségszórakoztató meccsen végül utóbbiak nyertek 8-5-re. Az éjjel soha nem érhet véget… jeligével rendezett „harmadik félidő” kezdetén Beregszászi Zsolt, az SE Sümegcsehi elnöke elmondta, a Magyar falu program 6,5 millió forintos támogatásával elkészült a pálya világítása,

így most már a téli alapozási időszakban sem lehet kifogás a sötétedés arra, miért nem tudnak edzeni a srácok.

Nagy Bálint: A kormány elkötelezetten támogatja a magyar vidéket, amellyel nem csupán infrastruktúrát épít, hanem hangsúlyosan: közösségeket. Mögötte (balról) Cserép Attila elnökségi tag, Bedő Norbert, Beregszászi Zsolt és az ezüstérmes csapat

Fotó: PBÁ

A sportvezető leszögezte, ezzel nemcsak az egyesület, hanem az egész település jól járt, hiszen a pályát a futballisták mellett a mozogni, sportolni vágyó csehiek is használhatják, akár este is. Szerinte a létesítmény közösségi találkozópont, s e szerepet tovább erősíti a fejlődő infrastruktúra.

Bedő Norbert, az MLSZ zalai igazgatóságának munkatársa emlékeztetett, a Sümegcsehi mindössze három ponttal maradt el a bajnok Óhíd mögött, nagyszerű teljesítményt nyújtva a bajnokság során. Mint mondta, ez a közösség dicsősége, hiszen

a vezetőségtől kezdve a csapaton, a barátokon, a szülőkön át mindenki kitett magáért a mindennapokban – játékosként vagy segítőként, szurkolóként egyaránt.

Azt kívánta az együttes tagjainak: érjék el minden céljukat s valósítsák meg legmerészebb álmaikat is.

A legjobb játékosnak ezúttal is Sabjanics Józsefet választották, mellette (b-j) Bedő Norbert, Beregszászi Zsolt és Nagy Bálint

Fotó: PBÁ

Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő kijelentette, a kormány elkötelezetten támogatja a magyar vidéket, amellyel nem csupán infrastruktúrát épít, hanem hangsúlyosan: közösségeket, amelyek képesek megfogalmazni terveiket, s tesznek is azok valóra váltásáért. Leszögezte, Sümegcsehi e téren is aktív, így az utóbbi években több beruházást is átadhattak a településen. E sportfejlesztéssel pedig tovább épülhet, erősödhet a köz(ös)ség.

A kiváló idény jutalma – az SE Sümegcsehi játékosai, vezetői az éremátadó ceremónia után

Fotó: PBÁ

Az avatóceremónia után a csapat játékosai átvették ezüstérmüket, a klub vezetői pedig külön is jutalmazták a házi gólkirályt, Sárközi Kálmánt, illetve az év legjobb Sümegcsehi futballistájának választott Sabjanics Józsefet. Időközben pedig az öltöző mellett megfőtt a pörkölt s odabent lehűlt a bambi is – így megkezdődött a bajnokságot lezáró, ünnepi after party.