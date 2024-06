A sajtótájékoztatót abból az alkalomból tartották, hogy az AquaCity szombaton megnyitja kapuit, akárcsak a városi strand, míg a gébárti tóstrand már a hónap eleje óta fogadja a vendégeket.

Szabó András műszaki igazgató, Böcskey Zsolt, Balaicz Zoltán az AquaCity szezonnyitó sajtótájékoztatóján

Fotó: Pezzetta Umberto

Balaicz Zoltán polgármester felidézte, hogy a vízicsúszda- és élménypark 2002-ben nyitotta meg kapuit, és a város meghatározó turisztikai vonzerejét jelenti azóta is. Ezt mutatják a számok, hiszen 2022-ben és tavaly is 78 ezren fordultak meg az AquaCityben. Ez egyértelmű jele annak, hogy a nyári idegenforgalmi szezonban ez a fő attrakció. Mint mondta, a fedett uszoda mellett működő városi strand is kedveltté vált, tavaly már 10 500 vendéget fogadott. Ha hozzászámítjuk a gébárti tóstrandot, akkor már a százezret közelíti a vendégek száma, emelte ki. Ehhez az is kell, hogy megfelelően karbantartott környezettel, évről évre újdonságokkal várják a fürdők a látogatókat, mondta. Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a térség, Dunántúl hasonló létesítményeivel összevetve az AquaCity-ben versenyképes árakkal találkozhatnak a vendégek. Még a szerényebb anyagiakkal bíró családok számára is is megfizethető szórakozási lehetőséget kínál a csúszdapark, ami a koronavírus-világjárvány idején is nyitva tartott, mutatott rá.



Böcskey Zsolt, a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezető igazgatója a nyitásra elvégzett munkálatokat vette sorba. Felújították teljesen a gyerekmedencét a játékokkal, csúszdákkal egyetemben. A lassú folyó aljzata az évek során feltöredezett, ennek rendbetétele is megtörtént. Kitért rá, hogy a járólapokkal burkolt felületekkel sok gond volt, csúszóssá váltak a víztől, ezért a kritikus részeket feltörték, újrabetonozták. Lefestették a medencéket, napernyőket, napvitorlákat telepítettek. A klórozórendszert is felújították, ez pedig a vegyszer adagolását teszi biztonságosabbá.



Úgy készültek, hogy ezen a nyáron 80 ezer látogatójuk lesz, és szeretnék elérni, hogy minél több legyen a visszatérő vendég. Ezt szolgálja az is, hogy a vízicsúszda- és élménypark internetes oldala is megújult, ezen folyamatosan lehet követni az aktuális akciókat, tudnivalókat. A terveik szerint minden hétvégén lesznek programok: egyebek mellett honvédelmi nap, retró nap, családi nap szerepel a kínálatban. (A jótékonysági családi napot augusztus 17-én tartják meg.) Emellett az AquaCity napközis tábort is hirdetett, ahová az alsó tagozatos iskolásokat várják, olyanokat, akik szeretnek sportolni, strandolni, és szívesen kipróbálják kézügyességüket, kreativitásukat is, hangzott el.