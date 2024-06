Szabó István V-motorok iránti vonzalmát jelzi, hogy a gyűjtemény részét képezi egy 800 köbcentis Suzuki VZ Marauder (magyarul: martalóc) is. A kéthengeres, négyszelepes, 50 lóerős V-motorral hajtott kétkerekű fiatal, hiszen csak 25 éves. Kicsit kilóg a sorból a soros négyhengeres Yamaha XJ 750, amit a modern sportmotorkerékpárok előfutárának is tekintenek, a blokk 82 lóerőt ad le 9000-es percenkénti fordulatnál. Ezt 1982-től mindössze három évig gyártották, Szabó István példánya épp idén lett 40 éves, meg is kapta az OT-s rendszámot.

Szabó István szólt arról is, hogy napi közlekedésre oldtimer Honda CM 400 T-t szokott használni. Az 1980-ban gyártott kéthengeres, hatszelepes, léghűtéses négyütemű OHC-motor 41 lóereje bőven elegendő a városi forgalomban, az elektromos indítás és elektronikus gyújtás kényelmes, megbízható társsá teszi a mindennapokban. A V-Max-szal pedig hosszú túrákat tervez, idén az adriai tengerpart távoli részei szerepelnek a tervekben.