- Még most is teljesen szürreálisnak gondolom, ami velem történt, sokáig nem is hittem el, hogy ilyesmi előfordulhat Németországban - kezdett bele történetébe Silvana, aki a 2015 szilveszterén történt kölni tömeges zaklatások és erőszak után emelte fel szavát a német bevándorláspolitika ellen. - Nem sokkal később én is hasonlót éltem át, az időtájt gyakran forgattam Kölnben, ahová mindig vonattal érkeztem. Egy alkalommal a pályaudvar mellett megállt mellettem egy fehér autó, úgynevezett déli típusú emberek ültek benne. Hívtak, hogy szálljak be az autóba – mesélte a színésznő.

Ezután Silvana Heißenberg odébb sétált, majd az egyik férfi odament hozzá és szexuális ajánlatot tett neki. A színésznő elmondta, reszketni kezdett és pánikba esett, azonban szerencséjére megjelentek a járőröző rendőrök, akikhez odafutott, majd a zaklatók elmenekültek.

- Számtalan hasonló esetről tudok még beszámolni, az elmúlt években ugyanis nagyon sok áldozattal beszéltem, ezekről - a saját történetemet is beleértve - könyvet is írtam - mondta a színésznő, aki szerint a németek többségének nem tetszik a jelenlegi helyzet, de félnek a kirekesztéstől, a nyilvános megbélyegzéstől. - Odáig jutottunk, hogy Németországban már a házakra sem merik kitenni az emberek a nemzeti zászlót, mert attól tartanak, hogy nacionalistának bélyegzik őket, miközben Észak-Vesztfália tartományban naponta átlagosan harminc késelés történik.

Miután Silvana nyíltan kritizálta Merkel bevándorláspolitikáját, rövid időn belül elfogyott körülötte a levegő. Mint mesélte: egyre ritkábban kapott felkéréseket, így egzisztenciális gondjai adódtak, de nemhogy saját szakmájában nem foglalkoztatták, még pénztárosnak sem vették fel.

- A német sajtó rágalomhadjáratot indított ellenem, nácinak kiáltottak ki, s ezzel teljesen ellehetetlenítettek - folytatta Silvana, aki idén döntötte el, hogy elköltözik szülőhazájából. - Eladtam a házamat, felszámoltan az ottani életemet és Magyarországra költöztem. Rövid keresgélés után végül itt, Nagykanizsán vettem házat. Ugyan még csak pár hete lakom itt, de felszabadító érzés, hogy egy olyan országban élhetek, ahol nem kell félnem, akár sötétedés után is kimehetek az utcára. Úgy gondolom: Orbán Viktor és kormánya pontosan látja, milyen helyzetet teremtett a migráció Nyugat-Európában és nem véletlen, hogy ettől tudatosan elhatárolódnak.