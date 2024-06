A bibliotéka törekvése, hangsúlyozta Szekeresné Farkas Matild könyvtáros, a kiállítás szervezője, hogy a falu életét paravánokon bemutató képek, a tárlókban látható történelmi emlékek, kézműves remekek, prospektusok mellett az érdeklődők személyesen is találkozhassanak a település vezetőivel, civil szervezeteivel, művészeti csoportjaival. Ez utóbbiak közül az augusztusban megalakulása 20. évfordulóját ünneplő Ezüsthárs Asszonykórus vidám dalokkal színesítette a bemutatkozást.

Horváth Gyula polgármester szorgalmas, dolgos emberekként jellemezte Zalaháshágy népét

Fotó: A szerző

A megjelenteket köszöntötte a település rendezvényeit rendre megtisztelő Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos. Jellemzése szerint a 380 fős falu a "béke szigete", s valószínűleg ezért vonzó a fiatalok számára, nekik köszönhetően a megüresedett házak rövid időn belül fiatal családos emberek tulajdonába kerülnek. Az örvendetes jelenséget Horváth Gyula, Zalaháshágy polgármestere is kiemelte, hozzátéve: a betelepülő fiatalok új meglátásokat, új gondolkodásmódot, új lendületet vittek magukkal, s bár a felnövekvő generációból költöznek el, így is közel 30 diplomás él a településen. Zalaháshágy lakói szorgalmas, dolgos emberek, többnyire mezőgazdasággal: földműveléssel, állattenyésztéssel foglalkoznak, cirka 40 egyéni és társas vállalkozást működtetnek. Civil szervezeteik is öregbítik lakóhelyük jó hírét: az Aranyhárs Egyesület, az Ezüsthárs Asszonykórus, a Nyugdíjas Baráti Kör, a polgárőrök, a sportolók sok-sok remek rendezvénnyel színesítik a falu életét. Sikerekben sem szűkölködnek, a nyertes pályázatoknak köszönhetően 100 millió forintot használhattak fel a falu érdekében.

Kiss Gábor (balról) és Horváth Gyula az Árpád-kori templomról készült régi képeket tanulmányozza

Fotó: A szerző

Az Ezüsthárs Asszonykórus vidám dalokkal színesítette a rendezvényt

Fotó: A szerző

Amúgy nem csak a jelenükre, a múltjukra is büszkék, hiszen Zalaháshágy az Árpád-korban már központi helynek számított, melyre bizonyosság a 12. században emelt, többször átépített és renovált gyönyörű Szentháromság-templom, amely Isten Bárányát különös felfogásban ábrázoló, napjainkban felújított timpanonjáról is híres. Zalaháshágy és környéke részletes történelméről Kiss Gábor főkönyvtáros tartott izgalmas s valószínűleg még az ott élők számára is sok új információt tartalmazó előadást.