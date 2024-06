Császár Jánosné, kedves olvasónk küldte be szerkesztőségünkbe hétfőn reggel Nagykanizsáról az udvarukban készített fotóját. Mint írja: "Az utcafrontok, előkertek, balkonok dekorációs elemeként is csodás látványt nyújtó “tündéri rózsa” (Rosa the fairy) egy dús, apró lombozatú talajtakaró rózsa, amely már sok éve díszíti udvarunkat. Ideális esetben tavasszal vagy télen érdemes ültetni, a napfényes, meleg helyeket szereti, s rendkívül gyorsan fejlődik."