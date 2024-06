Búcsúszentlászló 13. század körül épült temploma

Fotó: Wikimedia Commons

Búcsúszentlászló nevét ekkor már nemcsak a vármegyében, hanem az ország távolabbi tájain is elég jól ismerték. Már az 1724-re elkészült, most is álló barokk templom megépülése idején, sőt, azt megelőzően is zarándokok sokasága járt ide, a mai nagytemplom keleti oldalán látható, román stílusú, 13. század körül emelt, a környékbeli hívők körében csak „kistemplom”-ként emlegetett kegyhelyre vigaszt és gyógyulást keresni. A búcsújárásnak tehát itt évszázados hagyománya volt. A település jó hírneve mindenképpen segítette a kellő pártfogók megtalálását, az együttérzés kibontakozását. Szkóky Sükösd, akkori szentlászlói zárdafőnök és lelkész a tragédia idején a tehetetlenségtől gyötrődve kolostori szobájában tartózkodott. A torony leomlásakor szívgörcsöt kapott, és sokáig öntudatlanul feküdt. Erős szervezete azonban, úgy látszik, gyorsan rendbe jött, mert a történtek után bő egy héttel, látván az adományok gyűlését, már bizakodva tekintett a jövőbe.

Az egyöntetű összefogás hamar meghozta az eredményt: két hónappal a villámcsapás után, 1874 augusztusában el lehetett kezdeni az építkezést. Először egy egerszegi ácsmesterrel, Simmer Józseffel kötöttek szerződést. Ez azonban rossz döntésnek bizonyult, mivel a vállalkozó húzta-halasztotta a teendőket, s a teljesítés részleteit illetően komoly vitába keveredett Szkóky Sükösddel. Mindebből évekig elhúzódó per keletkezett, a helyreállítás pedig alig haladt előre. Ezután új építőmestert kerestek, de a feladat nehézsége (a boltozat be volt szakadva) és a körülmények (magasság) miatt senki nem fogadta el a munkát. Végül egy keszthelyi mesterember, Zapletán János lett a kivitelező, akivel 1879 novemberében már az új zárdafőnök és lelkész, Ladótsy Leander kötött szerződést. Végül a sok nehézséget és küszködést siker koronázta: az ügyes és sokat dicsért építőmester igen gyorsan helyrehozta mind a tűzvész által okozott károkat, mind pedig az elődje által elkövetett hibákat. Fél év elteltével, 1880 tavaszára elkészült minden. A munkálatok egyik utolsó fázisát az első, nagyobb torony tetején lévő gömb és azon a kereszt elhelyezése képezte. A jeles alkalomból a szerény mesterember kérte, hogy mellőzzenek mindenféle nyilvánosságot és ünnepélyességet. A szerzetesek ehhez tartották is magukat, senkinek nem árulták el, mikor lesz pontosan a gömb és kereszt felrakásának a napja és órája. (Még az eseményről beszámoló levéltári forrásunk sem tünteti fel a tényleges időpontot, csak az utalásokból lehet rá következtetni, hogy 1880. április vége és május eleje körül történt.) Ez már előttünk is titok marad, de a helyiek közül természetesen azért sokan megtudták. Előbb említett dokumentumunk ezeket írja: „A csak kevesek által tudott nap reggeli 5 óráján, mielőtt egy bádogszelencében a kolostor és templom szerencsétlenségének, s szerencsés felépítésének története leírva elzáratott, és a gömbbe tétetett volna, a csiga segélyével a gömb, s azután a kereszt felhúzatott, s az itt működött ácspallér által szerencsésen helyére is feltűzetett. Dacára a titkolódzásnak mégis sokan gyülekeztek ki, még a szomszéd községekből is, s az ács munkáját a kereszt feltevésénél síri csendben, dobogó kebellel és könnyező szemmel nézték a jelenvoltak; nem tudván, a munkával foglalkozó életéért remegjen-e, vagy hogy az Istenházán ismét látható megváltás szent jelvényének újbóli megláthatásán könnyezzen-e.”