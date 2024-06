Fejlesztések és rendezvények 1 órája

A temetőben végeznek munkákat Ortaházán

A munkálatokról Rácz József polgármester számolt be s elmondta, hogy a ravatalozó épületén kicserélték az ajtókat, elvégzik a tisztasági festést és a fa burkolatok is megfelelő kezelést kapnak. Emellett a temető körül cserélik a kerítést, elkészül az épületnél az akadálymentesített feljáró, illetve a ravatalozó előtt a térkőburkolat is megújul.

Korosa Titanilla Korosa Titanilla

Többek között térkövezést is végeznek a temetőben Ortaházán Fotó: A szerző

A sírkert hátsó bejáratához új kapu kerül, ezt adományként kapta az önkormányzat a településről elszármazott Molnár Józseftől. A polgármester hozzátette, hogy az elmúlt időszakban több munkálat történt: végeztek árkolást, ennek köszönhetően nem öntötte el a víz a falut a mostani nagyobb esőzések idején. Megtörtént a már kívül-belül felújított kultúrháznál a járda térkövezése. Továbbá folyamatosan működik a falugondnoki szolgálat is. Arról is tájékoztatott, hogy nyugdíjazás miatt bezárt a vegyesbolt a faluban, az üzlet további működtetésére és az épület felújítására keresik a megoldást. Emellett a település központjában kerékpáros pontot kívánnak kialakítani a közeljövőben. Az évszaknak megfelelően idén is megtörtént a falu csinosítása, kikerültek a dekorációk, illetve hagyományos rendezvényeiket is megtartják majd, köztük a falunapot, az elszármazottak és idősek találkozóját, s majd év végén a karácsonyi ünnepséget.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!