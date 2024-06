„- Elvtársak, honfitársak, most már várostársak! Gyönyörű nap ez a mai. Nézzétek, hogy ragyog a nap – mondta, majd hosszan körbe járatta tekintetét. – Mennyi érdekes arc! Ne haragudjanak, amíg itt Önök okos dolgokat mondtak, én szobrászkodtam. A hölgyek szépek… Más városban nincs ennyi érdekes arc. Valószínű a megye kitűnő zamata teszi. Kár, hogy nem volt időm megmintázni ezeket az arcokat. De talán lesz. Eljövök és kiválasztom a legérdekesebbet.” – mondta Kisfaludi a díszpolgári cím átvételekor 1970. október 30-án. Az ünnepi ülés után interjút is adott a Zalai Hírlapnak, Teleki Sári cikkéből idézünk: „Csak egy fekete vonalat látok belőled – mondta, s helycserére ösztökélt. – Így ni – kezdett arcom tanulmányozásába. Fiatal lány jött, kávét kínált. A mester elvette a csészét. A lány arcába tekintett, kutató átható tekintettel. Utána fordult, felmérte teste arányait, vonalait. – Szép – mondta. – Én sohasem a ruhát nézem. A ruha változik, az emberi test szépsége marad. (…) – Valamit kérdezni akart – fordult felém, ahogy a lány elment. – Igen. Valamit a munkájáról, a terveiről… - A terveimről? – Azokról nem szoktam nyilatkozni, csakúgy, mint ahogy azt sem mondtam meg soha senkinek, hogy melyik nő tetszett igazán – tréfásan hunyorít. – Különben meg, jobban ismerik a terveimet, mint én. Hallottad a tanácselnök milyen szépen elmondta… Régi és újdonsült ismerősök, a művészt, az embert tisztelők jönnek, hozzák a díszpolgárrá avatásra kiadott előterjesztést, autogramot kérni. Fogja a tollát és írja, egymás után sorban. Közben mintegy magának megjegyzi. – Talán, húsz év múlva majd érnek valamit ezek az aláírások. Bernard Shaw aláírásáért 500-603 dollárt fizetnek most. Ér valaha az én autogramom ennyit? – Nincs irigység a kérdésben. Shaw barátja, tisztelője volt a mesternek. És viszont. ” (Zalai Hírlap, 1970. november 1.)

Képgalériánkban a szobrászművész zalai látogatása, zalaegerszegi köztéri alkotásai, valamint hozzá fűződő emlékek láthatók.