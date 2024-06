Vásári forgatag egy másik helyen

Fotó: Győrffy István

Őrségi Napok néven az Őrségi Baráti Kör hívta életre a rendezvényt a település névadó szentjének napjához legközelebb eső hétvégén, 1981. június 26-28-án. Azóta, jellegét tekintve egy kézműves kirakodó vásárrá és kulturális seregszemlévé vált a rendezvény, mely hűen jeleníti meg az Őrség és az Őrség népének a hagyományos értékeit.

A kiállítók zöme kézműves mester

Fotó: Győrffy István

Az Őrségi Vásár persze jóval több ennél. Színvonalas programkínálattal rukkolnak elő a Református templom alatti Szabadtéri Színpadon, ahol fellépnek országosan ismert előadók is a helyi amatőr csoportok mellett.

Sátor és emberfolyam

Fotó: Győrffy István

A kiállítások, melyek az Őrség több településén is nyílnak, egyszerre irányítják rá a figyelmet a térség adottságaira és az itt élő tehetséges emberek alkotómunkájára.

Még zuzmókat is árultak

Fotó: Győrffy István

Az 1981-ben életre hívott rendezvény látnivalói most is több községben oszlanak meg. Az idén is a kiemelt látnivalók közé tartozott a Kisrákosi Kályhakiállítás a helyi kultúrházban, vagy a pankaszi makramé szakkör kiállítása és a pankaszi téglagyárról készült fotó kiállítás.

A szabadtéri színpad

Fotó: Győrffy István

De megtekinthető a Bajánsenyei Helytörténeti Gyűjtemény, az Őrségi Vadászati Kiállítás Őriszentpéteren, a Szalafő, Pityerszeren pedig az Őrségi Népi Műemlékegyüttese.

A termelői piac széles térsége

Fotó: Győrffy István

Az Őrségi vásár immár 42. alkalommal csábít Őriszentpéterre és a környező falvakba, s nem csak az Őrségből, hanem a környező tájegységekből is vendégeket. Az alapítók jó ötlete bevált, az Őrségi Vásár most már elhagyhatatlanul magához vonz, s felemel.