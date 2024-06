Kényelmesebb, gyorsabb és persze jövedelmezőbbnek is tűnik elbontani a régi épületeket, és a telkükre soklakásos társasházat építeni. A befektető továbbáll, nem érdekli, mekkora terhet rak ezzel a településre, sem az, hogy ezzel átalakítja a városképet. Sajnálni kell-e a régit, akkor is, ha már nem tudja kiszolgálni az új igényeket? Milyen értékekért érdemes szót emelni?

A műemlék fogalma egyértelmű, mondja Kerner Gábor, egyetemes, nemzeti és magas művészeti értéke van, mivel egy stílust, egy korszakot képvisel. Tehát nem feltétlenül a régisége a lényege. A jelenlegi szabályok szerint ötven évnél fiatalabb épület nem is lehet műemlék, viszont, ha fontos egy település, egy közösség számára, akkor helyi értékké kell nyilvánítani. Nem kell minden régi épületért harcolni, de mielőtt lebontják, a pincétől a padlásig meg kell vizsgálni, nincs-e benne akár egy kis darab is, ami értékes, amit érdemes megmenteni. Azután az elpusztított régi ház helyére olyat szabad csak építeni, amelyik illeszkedik a környezetébe, ahhoz idomul, ezt pedig a helyi szabályozással, rendezési tervvel kell kikényszeríteni. Az egységes utcakép a meghatározó, fontos például, hogy azonos legyen az épületek párkánymagassága, a telken való elhelyezése. A stilisztikai illeszkedés más kérdés.

Az építészetben is stíluskorszakok követik egymást, és a változások gyakran szélsőségesek, magyarázza az építész. A túldíszített, túlburjánzó barokkot, majd a rokokót követte a józan klasszicizmus, amit felváltott a motívumgazdag szecesszió, azt a leegyszerűsített formavilágú bauhaus, végül megérkezett a puritán és célszerű szocreál. Ám azon is megjelentek a díszítő elemek, a régi stílusjegyek, mert az ember nem tud művészet és szépség nélkül élni. A kockaházakon megjelent a tükördarabokkal tűzdelt vakolat, az üvegdísz, az absztrakt formájú kerítés, korlát. Egészen elképesztő megoldásokat látunk. Az már persze lélek, kultúra kérdése, hogy kinek mi szép: a régi pincéből átalakított lakóház, vagy mellé épített kortárs lapos tetős? Most fekete-fehér egyenházak épülnek, ez lehet a XXI. század elejének „népi építészeti” hagyatéka. Felváltotta a Kádár-kockát. Lélek kérdése is, hogy ki melyikben él szívesebben.