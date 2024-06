A Virágozz és Prosperálj Közhasznú Alapítvány 11. éve rendezi meg az országos kreatív gyerekpályázatát, melyre a határon túlról is érkeztek pályaművek. Az idei pályázathoz, melyet ezúttal is „Az út a boldogsághoz” nemzetközi kampány keretén belül rendeztek meg, több mint 3600 gyermek csatlakozott. A cél ez alkalommal is az volt, hogy a gyerekek az alkotás örömén keresztül megtapasztalják, hogy a barátságosság, a kedvesség, mások segítése és az összefogás milyen nagy öröm.

Az alapítvány közleményéből kiderült: az óvodás és iskolás gyerekek rajzokkal, festményekkel mutatták be, hogy az említett értékek milyen fontosak az életükben, s tolmácsolták azt is, hogy a példa­mutatás miképp tud pozitív változást elindítani társaik, közösségeik, környezetük életében.

Novák Antónia, a Virágozz és Prosperálj Közhasznú Alapítvány elnöke a díjátadón arról beszélt: öröm volt a pillanat, amikor sok száz gyerek együtt kiáltotta, hogy fontosnak tartja a barátságosságot, a példamutatást. Megható volt látni a büszkeséget, ahogy a gyerekek tapsvihar kíséretében átvették okleveleiket és ajándékaikat munkájukért.

– Az elmúlt évi tapasztalatok és visszajelzések azt mutatják, hogy egy-egy ilyen gyerekpályázat, az általa megélt élmények és kedvező hatások meghatározóak a gyermekek életében, és pozitív hatással vannak a jövőjükre – fogalmazott Novák Antónia. – Köszönöm a pedagógusok elkötelezettségét, lelkesedését, hogy a gyerekeket a pályázat segítségével is igyekeznek egy szebb, értékekkel teli jövő felé terelni. Ugyancsak öröm a több mint 70 cég felajánlása a jutalmakhoz – tette hozzá az alapítvány elnöke.

Az alapítvány ez év szeptemberében ismét útjára indítja országos kreatív gyerekpályázatát, melynek címe „Barátsággal egymásért” lesz. Az újabb, immár 12. pályázat célja nem más, mint szülőkkel és pedagógusokkal összefogva divatba hozni a példamutatást, a megfelelő magatartást az óvodák, iskolák és családok életében, a gyerekek hétköznapjaiban, szemben a gyerekközösségekben gyakran előforduló erőszakos vagy agresszív viselkedéssel.