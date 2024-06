– Örökös Zöld Óvoda címmel 2013 óta büszkélkedhetünk, ennek birtokában még hangsúlyosabb a környezeti nevelés – fogalmazott Erdős Sándorné tagintézmény-igazgató. – Célunk a környezettudatos szemlélet, a környezetre figyelő, aktív cselekvésre késztető magatartás megalapozása. Ezen felül odafigyelünk a fenntarthatóság értékrendjének kialakítására lehetőség szerint természetes környezetben. Fontosnak tartjuk a partnerséget a szülőkkel, családokkal, ennek érdekében változatos és tartalmas együttműködési formákat működtetünk. Hisszük, hogy a gyerekeken keresztül a szülők attitűdjét is formálhatjuk. Családi délutánjaink a Zöld jeles napokhoz és az erdei óvodához kapcsolódnak minden évben.

Hozzátette: idei Erdei óvodai programjuk keretében közös túrájukon a Madárerdő Tanösvényt járták be, egy-egy ismertető, érzékenyítő játékkal gazdagítva a napot. Első ízben csatlakoztak az „Énekelj az Erdőben” élménynaphoz, a gyerekek, szülők együtt énekeltek. Lélekemelő pillanat volt minden résztvevő számára, amikor énekszóval köszönték meg az erdőnek az éltető forrásvizet, tiszta levegőt.

– Büszkék vagyunk arra, hogy a világ minden táján éneklő 35 ezer (!) gyermekkel együtt daloltunk – folytatta Erdős Sándorné. – A napot közös játékkal, sütögetéssel zártuk. Ezt követően az Erdei óvodai programunkon a felújított Zöld táborban 37 középső és nagycsoportos kisgyermek vett részt. Terepi foglakozásainkat az erdő, a tó-vízpart, rét élővilágának megismerésére építettük. A délelőtti túrák élményeit délutánonként, illetve a reggeli gyülekezési időben dolgoztuk fel interaktív formában. Mivel a Zöld tábor kerékpáros központként funkcionál, adott volt a lehetőség, hogy tematikánkat bővítsük kerékpározással is. A pedagógusokon kívül óvodások is érkeztek szép számmal reggelente két keréken, ami nem kis teljesítmény ekkora gyerekektől. A nap folyamán is lehetőség volt a tábor területén kerekezni, de a leginkább várt esemény a közel öt kilométer hosszú Csó-tó kör teljesítése volt. Az erdei óvoda zárásaként már tavaly is megrendeztük „TeKert” címmel a tókerülő túrát, annak sikerén felbuzdulva vágtunk neki idén is több mint hatvanan a távnak. Igazi közösségépítő programnak bizonyult ez, és mintát adhat a fenntartható városok és közösségek számára is.