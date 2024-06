A Pillantás a múltba címet viselő Múzeumok éjszakája eseménysorról szerdán sajtótájékoztató keretében dr. Száraz Csilla, a Thúry György Múzeum igazgatója beszélt. Kiemelte: mint eddig, most is minden korosztályt hívnak az ingyenesen látogatható rendezvényre, ahol a múzeum interaktív arcát ismerhetik meg a látogatók.

– Az évek óta népszerű Kincskereső kalandtúra nyitja 16 órakor a napot, ahol a 3-4 fős csapatoknak az lesz a feladatuk, hogy megkeressék a bűvös bronzbaltát – fogalmazott dr. Száraz Csilla. – Az ünnepélyes megnyitón 17 órakor a köszöntőket követően átadjuk a Kerecsényi Edit-emlékplakettet. Majd Pillantás a múltba címmel A bronzkor évszázadai Zala vármegyében című kiállítás ünnepélyes megnyitóját tarjuk, melyet Ilon Gábor régész ajánl az érdeklődők figyelmébe. Az idén az éj műtárgya Brunner Erzsébet festőművész fényképezőgépe és filmfelvevő kamerája lesz.

Hozzátette: ezt követően 19 órakor az udvaron a nagykanizsai Mesebőrönd társulat A molnár fia meg a vízitündér című bábos, interaktív mesejátékát tartja népi játékokkal és tánccal. Majd az ugyancsak nagykanizsai Mozaik Társulat 20.30 órakor Pofa be Annuska! címmel népi komédiát mutat be. Őket 21.30 órától jazz zenei koncert követ. S közben a jelenleg látható összes tárlatukhoz tárlatvezetést biztosítanak a téma szakértőinek segítségével. A Fő utcai épületük udvarán 23.30 órakor lesz tűzugrás és közös tánc is.

– A kézműves foglalkozások között például a résztvevők kipróbálhatják, hogy az őskorban milyen lehetett a gabonaőrlés – folytatta az igazgató. – Sőt készíthetnek agyagedényt, szőhetnek, lesz fafaragó és gyöngyösnecc készítő bemutató is. A Plakátházban pedig Ludvig Dániel 20 órától saját, "40+" című kiállítását mutatja be kivételes jazz zenei aláfestéssel.