Második alkalommal várta a Zalaegerszeg Tourinform és a világszerte ismert, zalaegerszegi születésű kocsmaturista, Csanádi Tibor „Ulu” „Van nálatok terasz” kiülős, beszélgetős és természetesen italfogyasztós sétája az érdeklődőket pénteken. Az úgynevezett kultúr-kocsmatúra keretében vicces vagy meglepő kocsmakulturális kitekintést kaptak a résztvevők, ugyanis a fiatalember több éves európai kocsmatúra történeteiből szemezgetett. Természetesen az egykori belvárosi vendéglátóegységek történetével is készült Tódor Tamás idegenvezető, marketingreferens, aki a Zaol-podcast adásában is szívesen mesélt az egykori ikonikus presszókról, kávézókról. A Dísz tértől indulva az egykori Megyei Művelődési Központ mellett haladva egészen a volt Ruhagyárig bandukoltak, miközben hat, ma is működő és kedvelt „kocsmát” kerestek fel.