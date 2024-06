A programkínálatot úgy állították össze, hogy „a közösen átélt élmények örökre a látogatók emlékeibe ívódjanak, és minden esztendőben visszavágyjanak Keszthelyre, nem csupán a KeszthelyFest idejére”, bocsátotta előre Manninger Jenő, aki elmondta: idén a Magyar Turisztikai Ügynökség 15 millió forintos támogatása bővítette a büdzsét.

– A KeszthelyFest fő célja, hogy a szezon elején ismét felhívja a figyelmet a városra, s ennek hatására minél több turista érkezzen. Emellett küldetése e programnak, hogy több generációnak: családoknak, fiataloknak, időseknek egyaránt szórakozást nyújtson, s kulturális értékeket közvetítsen – szögezte le Manninger Jenő a sajtótájékoztatón.

A polgármester arról is beszélt, a tavalyi, nagysikerű fesztivál hatására nagyon sok kitelepülő jelentkezett, így amellett, hogy nő az önkormányzat bevétele, sokszínűbb, gazdagabb lesz a kulináris és kézműves kínálat, mint a korábbi években. Árusokkal pedig nemcsak a Fő téren, hanem az egész belvárosban lehet majd találkozni. Kiemelte: ezúttal is összművészeti fesztivált kínálnak a látogatóknak, így nem csupán a pop- és rockzene képviselteti magát.

Stadler Tímea Kinga, a Goldmark Károly Művelődési Központ igazgatója kiemelte, a kísérőprogramokkal igyekeznek minden korosztályt megszólítani. Kínálnak élményt például a Pethő Ház és az Amazon Látogatóközpont udvarán is, gondolva a gyermekes családokra, emellett – most már hagyományosan – ízelítőt nyújtanak az olasz kultúrából s szerveznek kvízeket is: Itáliához és a Balatonhoz kapcsolódóan.

– Kellemes jazzkoncertek is lesznek a három nap során, s eljön Quintus Konrád, aki több szálon kötődik Keszthelyhez, hiszen a Helikoni Ünnepségek színjátszó kategóriájának egyik zsűritagja volt, s nemrégen láthatta őt a közönség a Balaton Színház színpadán is – adott ízelítőt a kínálatból Stadler Tímea Kinga, aki szerint a jövő hétvégén akár távolabbról is érdemes lesz Keszthelyre látogatni.