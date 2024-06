A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) évente többször, így most a nyári szabadságolások kezdetén is újra felhívja a figyelmet a problémára. A civil szervezet közleménye szerint túlnyomó részt alapvetően jó szándékú emberek vétenek a szabály ellen, akik nincsenek tudatában, hogy az érintett állatok etetése (télen is, nyáron pedig pláne) felesleges, sőt, tömegesen sodorja beszélybe és betegíti meg azokat.

A vízimadarak életmódja és túlélési szabályai alapvetően térnek el a klasszikus téli etetőket látogató énekesmadarakétól, ezért etetésük velük ellentétben káros. Például mert a hosszú ideje (hónapok, akár évek óta) tartó, egyoldalú kenyér és egyéb értéktelen „táplálék” diéta megbetegíti a madarakat. Az etetés szennyezi a környezetet, rontja a víz minőségét, növeli a vizek szervesanyag-terhelését és az ebből eredő elmocsarasodást. Az etetőhelyeken nő a zsúfoltság, a madarak közötti agressziót és az ebből eredő sérülésveszély. Az ilyen beavatkozás az önfenntartó életre nem alkalmas területekre is sok madarat vonz.

A nyáron etetett madarak elkényelmesednek, ősszel sem vonulnak el, láttukra pedig újabb emberek kezdik el az etetést. Az öngerjesztő probléma növeli a madár-ember konfliktusok veszélyét is.