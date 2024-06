A nagykanizsai eseményen elmondott narrációban elhangzott: az embereket családostól hurcolták el a Hortobágyon létesített, szigorú rendőri őrizet alatt tartott kényszermunkatáborokba. Történt mindez önkényesen, békeidőben, minden bírói ítélet nélkül, hiszen a cél Magyarország megfélemlítése volt.

Balogh László polgármester is szólt az egybegyűltekhez, leszármazottakhoz és túlélőkhöz a megemlékezésen

Fotó: Szakony Attila

A magyar nemzetet trauma érte

– A nemzetet ért traumára emlékezni és emlékeztetni kell a mai generáció tagjait – fogalmazott beszédében Balogh László polgármester. – A nagykanizsai vasútállomáson már van egy tábla, de jó lenne, ha lenne méltó emléke a városunkban e szomorúságnak, mert Kanizsa, sajnos fontos helyszíne volt az elhurcolásnak. Fel kell hívni a figyelmet, hogy magyar a magyarnak sajnos néha lehet az ellensége. S nekünk elég "pocsék" bolsevikok jutottak... A főhajtás mellett a fiatalokhoz szólunk, hogy hasonló ne ismétlődhessen meg. Hortobágy a magyar gulág volt, a sztálini magyar Szibéria. Zala vármegyét különösen sújtotta, hiszen 1185 főt érintett az országos közel 10 ezerből.

A bábkormány bosszúja

Ezt követően Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője kifejtette: a bevagonírozás volt az elcsalt, úgynevezett „kékcédulás” választásokon hatalomra került bábkormány bosszúja az osztályellenségnek kikiáltott emberek ellen, akiknek általában nem volt más bűnük, mint az, hogy másként gondolkodtak, mint amit a kommunista diktatúra elvárt.

"Egy jelentős számú tömeg szavazott maga ellen is"

– Közös felelősségünk, hogy beszéljünk a vörös ragályról – amely most is itt van közöttünk, csak más színben, színekben tűnik fel –, amely százezrek, milliók életét nyomorította meg, tette tönkre – mondta Cseresnyés Péter. – Nemzedékeken átívelően emlékeznünk kell, hogy a történelem ne ismételhesse önmagát. Azonban sajnos ismétlődik, mert sokan vannak, akik a történelem tanulságait nem akarják elfogadni, nem akarnak tanulni belőle. Azt hiszik, minden jár, a járandóság természetes, megdolgozni, küzdeni sem kell érte. Ennek jelei mutatkoztak meg pár napja. Amikor percemberek hatására egy jelentős számú tömeg szavazott maga ellen is. De folytatni kell a küzdelmet, nehogy egy körforgás rossz időszakba kerüljünk be, rossz döntéssel.

Végül a résztvevők megkoszorúzták a vasúti peronon elhelyezett emléktáblát.