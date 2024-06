A lelkész bejelentette: a hittanos gyerekek mindegyike jelest kap dicsérettel az év végén, mert „valamennyien nagy örömmel tanulták a bibliai történeteket”.

Péntekné Vizlekety Márta igehirdetésében emlékeztetett, a gyülekezet múlt szeptemberben arra kérte az Urat: „segítsen meg bennünket, a mi drága gyermekeinket, hogy az iskolában jól teljesítsenek s a hit útján is előbbre haladjanak”.

– Amit kértünk, azt mindannyian megkaptuk – emelte ki a lelkipásztor. – Isten megsegített bennünket, erőt és szorgalmat adva a gyermekeknek, hogy tudjanak teljesíteni, tanulni, és oly jó látni, hogy a munkafüzetben szereplő kérdésre sokan a hittant jelölték meg kedvenc órájukként. S valóban, mindig szívesen jöttek, időről időre pedig arról számoltak be, Isten megsegítette őket. Az ő kegyelméből senkivel sem történt a tanév során nagyobb baj, baleset, és a komolyabb betegség is elkerülte valamennyiüket. Ezen a napon a fiatalok hálát adhatnak a jó bizonyítványért is, amihez az Úr talentumokat adott nekik.

A gyerekeket sok játék s élmény várta a templomkertben

Fotó: Jurkovics Károly

Péntekné Vizkelety Márta úgy folytatta: „mindezért hálát adunk a tanév végén”, s persze a szülőkért, nagyszülőkért is, akik „mindenben szeretettel mellettetek állnak, segítenek benneteket, például abban is, hogy az iskola mindannyiótoknak örömteli és sikeres legyen”. A gyülekezet megköszönte a jó pedagógusokat, hitoktatókat is az Úrnak, kiemelve „Hévízen Kotora Erika néni és Pali bácsi szolgálatát”.

– Isten mindannyiunk életében szeretné, ha a hit megszületne – mondta a lelkipásztor. – Ebben pedig óriási szerepe van a hitoktatásnak, hiszen akiknek az a küldetésük, hogy a hit magját elplántálják a gyermekek szívében, jó példát mutatva: ők az Istenbe vetett hitet ébresztgetik. Sokan úgy gondolják, a hittan amolyan tölteléktantárgy, de mi keresztények tudjuk: valójában ez a legfontosabb, mivel a megismert bibliai történetek tanulságai által születik meg s mélyül a hit, amire alapozva az ember egész életében az Úr útján járhat. Krisztusba vetett hit által van számunkra kegyelem, bűnbocsánat, örök élet, s ebből merítve lehetünk igaz emberekké e földön.