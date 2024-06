A színház szervezési csapatának mindent el kell követni, hogy a nézőtér megteljen. Balról Török Annamária szervezési titkár, Nagy Ferenc, „Franci” osztályvezető, mellette Nagy Philipp és Kovács-Horváth Alexandra jegypénztárosok

Fotó: Győrffy István

– A színház elmúlt, három válságos éve után miként alakul a bérlet és a jegyeladások száma az évadban? – kérdezzük a legilletékesebbet, Nagy Ferenc „Franci” szervezési osztályvezetőt, miután ebben az évadban több bemutató már nem lesz, csak az Annie, a kis árva című musical van színen, ami telt ház előtt zajlik ugyan, de ezek az előadások két hét múlva, június 14-én befejeződnek, aztán nyári szünetre vonul vissza a társulat.

– Mielőtt erre kapásból válaszolnék, tekintsünk egy kicsit vissza, hiszen hallatlanul nehéz éveken vagyunk túl. Mércének idézzük a 2018-19-es, illetve a 2019-20-as évek eredményét, vagyis a Covid-járvány és az energiaválság előtti időszakot, amikor 11 ezret meghaladó volt a színház bérleteseinek száma. Ez, a vidéki színházak rangsorában, a város nagyságához mérten nagyon jó eredménynek számított. A maradék jegyeladással és a bérletszünetes előadásokkal együtt mintegy 72-75 ezer volt a négy évvel ezelőtti nézőszámunk. Ráadásul a járvány előadásszüneteket is okozott, ami már érintette a 2020-as tavaszi idényt is, hiszen az utolsó kettő előadást nem is tarthattuk meg. A következő, a 2020-21-es évad volt az, amire teljességében rányomta a bélyegét az egészségügyi vészhelyzet, a több mint 11 ezerről 3657-re csökkent a bérletesek száma. Az összes nézőszám pedig 75 ezerről 33 ezerre esett vissza. Ez volt a legkritikusabb időszakunk a színház fennállása óta – foglalja össze a legrosszabbakat Franci, majd hozzáteszi: – A 2021-22-es évadnál is éreztette hatását a Covid, de ebben az évadban már a bérletesek száma 5700-ra emelkedett, az összes nézőszám pedig 38600-ra nőtt. Viszont ekkor is éreztük, hogy az emberekben nagy a bizonytalanság! Sokakkal beszéltünk telefonon, tartottuk velük a kapcsolatot, s elmondták, még félnek, nehezen mozdulnak ki az otthonukból.

Természetesen a távolmaradásnak már több összetevője is volt, megérezték például az utazási költségek jelentős emelkedését is, hiszen a vidéki nézők aránya lassan nagyobb lesz a zalaegerszeginél, s ezek a költségek visszafogták a beutazó nézőik számát. Így érkeztek el a 2022-23-as évadhoz, ami megint válsággal kezdődött. Éppen, hogy kilábaltak a Covidból, jött az orosz-ukrán háború, és az energiaválság, ami miatt jelentős fűtési korlátozásokat vezettek be. Ez persze nem csak az intézményeket érintette, hanem a családokat is, megkezdődött a takarékoskodás. A színházak egy része ezt úgy kényszerült átvészelni, hogy nem kevesen, be is zártak.