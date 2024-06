Fotó: Szakony Attila

Hozzátette: a pálinkafogyasztást, mint csoportkohéziós rítust vizsgálja Molnár Csenge néprajzkutató. Egy Balaton melletti faluban tartott disznóvágásból kiindulva a pálinkafogyasztást, mint a beavatás rítusát elemzi. A pálinka példáján keresztül mutatja be, hogy hogyan funkcionálhat egy lokális és csoportszimbólum azokon a rendezvényeken, ahol a vidéki identitás reprezentálása a cél.

– A házi pálinkafőzés 20. század második felében is létező „primitív” technológiáiról közöltem forrásértékű adalékokat az írásomban – tért rá a saját témájára Gyanó Szilvia. – Kitértem a kutatómunka etikai problémáira is. Példáim demonstrálják, hogy a titkos házi pálinkafőzés a balatoni megyékben szinte napjainkig általános tevékenységnek tekinthető, amelyben a régi módszerek már a szakirodalomból is ismert újításokkal keverednek. Az újabb adatok hozzájárulnak a házi pálinkafőzés történetének és társadalmi összefüggéseinek megismeréséhez. A kötet dizájnja Novák Csabának, a tanulmányokat elválasztó színes tárgyfotók Kiss Viktornak köszönhetők. A könyv végén a projekthez kapcsolódó rendezvényeken készült felvételek is helyet kaptak, amelyeken a kutatómunkát részt vevő szakemberek, támogatók láthatók. A Tanulmányok a házi pálinkáról kötet megjelenésével lezárult a pálinkakutató projekt egy fejezete. A téma sokféleképpen továbbgondolható, feldolgozható. A kutatásban részt vevő szakemberek számára maradtak kérdések, feltáratlan területek. A kapu tehát nyitva… Legalábbis én elkészültem már egy kézirattal a pálinkásfazekakról, és tervezek írni legalább még egyet.