A gyenesdiási programon Szauer Rózsa, a NABE elnöke tartott előadást a Biodiverzitás jelentősége a kiskertekben címmel, majd a civil közösség tagjai ismertették szemléletformáló módszereiket, valamint a Sokszínű kert névre hallgató játékot. Utóbbiban egy kertet kell felépíteni – például gyümölcsössel, zöldséges sarokkal, tóval, virágokkal. A gyenesdiási óvodások nagy élvezettel alkottak, s közben persze játszva tanultak.

Szauer Rózsa arra hívta fel a figyelmet: világszerte drámaian csökken a biológiai sokféleség, mintegy egymillió állat- és növényfajt fenyeget a kipusztulás veszélye. Az emberi tevékenység hatására naponta akár két tucat faj is kihalhat. Ezért indította el a Magyar Természetvédők Szövetsége szemléletformáló kampányát, amelyhez csatlakozott a Nők a Balatonért Egyesület, 22 további szervezettel együtt. Országszerte több mint háromszáz rendezvényt szerveznek, elsősorban a jó gyakorlatok bemutatására.

A gyerekek játékos formában ismerkedhetnek jó gyakorlatokkal

– Már egy zsebkendőnyi kertdarab is jó szolgálatot tehet, ha szeretnénk valamit tenni magunkért és az élővilág sokszínűségének megőrzéséért. Kertünkben, erkélyünkön számos lehetőség kínálkozik, amellyel a biológiai sokféleség megőrzése mellett hozzájárulhatunk élelmünk biztosabb és jobb minőségű megtermeléséhez is – fogalmazott Szauer Rózsa.

A gyerekek környezeti nevelése Gyenesdiáson is kiemelt ügy: az óvodában és az iskolában is fontos szerep jut az ökotudatosságnak. Emellett az önkormányzat több zöld projektet kezdeményezett az elmúlt években, s a környezetvédelmi szempontok minden döntésüknél érvényre jutnak, mondta el Gál Lajos.

– Gyenesdiáson klímareferens dolgozik, van klímaprogramunk és -sétányunk, s ezen kívánalmak érvényesülnek például a növényültetéseknél is – összegzett a polgármester. – Mindezzel már a legkisebbeknek is szeretnék jó példát mutatni, és azt tapasztaljuk: óvodásaink és iskolásaink fogékonyak ezekre a gondolatokra. Szívesen járnak például az úgynevezett élő kerthez, a vízimalom melletti területre, amely nemcsak a bemutatást szolgálja, hanem élőhelyet is teremt számos növény- és állatfajnak, szolgálva a biológiai sokszínűséget.