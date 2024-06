- Nagyon érdekes témákkal találkozhattunk. Számomra különösen kedves volt az élővilággal foglalkozó rész, ugyanis a Kölcsey-gimnáziumban oktató édesapámmal, Bognár Szabolccsal és Gál Szabolcs madarásszal együtt gyakran járunk terepre, vonulásokat, költési statisztikákat készítünk – kapcsolódott be a beszélgetésbe Előd, aki nagy természetbarát. Novemberben a Tatai Vadlúd Sokadalom madarász versenyen lett triójuk az első helyezett.

A fiúk elmondták, nagyon tetszett az országos döntőn egy különleges feladat, ahol különböző stílusokban kellett teqballozni. Mellette a lángoskészítés jelentett kihívást.

- Hihetetlenül lelkiismeretes kis csapat. Amikor a verseny másnapjának reggelén felkeltettem őket, hogy nézzük át a 152 nemzeti értéket és a hungarikumokat még egyszer, csak annyit feleltek, hogy ők már átnézték – dicsérte őket Marianna néni, majd a diákok kérdés nélkül sorolták, ami őket különösen megfogta: hosszifurugla, ajkai kristály, gércei alginit, kaptárkövek, hortobágyi pásztorkalap, bocskai öltözet, Békés-tarhosi énekiskola, máriapócsi búcsú, badacsonyi kéknyelű.

A csapat az egyik jutalmuk helyszínén, a zalaegerszegi Mindszentyneumban. Forrás: Eötvös-iskola

Erdély vagy Tokaj a tervek között

A „Göcseji dödöllék” különdíjként látogatást nyertek a Mindszentyneumba, múlt héten tekintették meg a kiállításokat és kipróbálhatták a szabadulószobát. Ezen kívül még a megyei verseny díjaként a Kvártélyház felajánlásában, Lentiben és Lendván jártak. A fődíj „beváltása” még hátra van. A fiúk vidáman tervezik a nyarat, nagy álom Erdély, de megjegyezték, bárhova elmennek szívesen, ami a hungarikumokkal, a nemzeti értékekkel kapcsolatos. Tokaj vidéke például ugyancsak hívogató számukra. Bárhova is mennek, azzal a beszámolóval mindenképpen tartoznak nekünk. Búcsúzóul elárulták még, hogy különleges élmény volt számukra mind a felkészülés, mind maga a verseny. Ezt a tudást már senki nem veszi el tőlük, s álmukból felkeltve is ügyesen sorolják a magyarság csúcsértékeit. És ha tehetik, középiskolásként is szívesen nekivágnának ennek a vetélkedőnek.