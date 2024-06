1983 novemberében, a tízedik alkalommal megrendezett olaszországi fesztiválra is meghívást kapott a Hevesi Sándor Színház. Ebben az évben A fából faragott királyfi című, Ruszt József által rendezett némajátékkal készült a társulat. A Zalai Hírlap 1983. november 23-ai lapszáma az olaszországi helyszínről tudósított: „A többi résztvevőhöz képest nagy apparátust mozgató zalai színház a fesztivál második napjára érkezett meg Petrarca nevét viselő arezzói színházhoz. A nagy olasz költő, az olasz nemzeti líra megteremtője ugyanis e városban született. Emlékét a hegyoldalba települt városka legmagasabb pontján, Petrarca lakóházának közelében túlcsordulásig romantikus szoborcsoport is megörökíti. Rövidesen megérkezett az előadás díszleteit és egyéb kellékeit szállító hatalmas kamion is, és a műszakiak példásan szervezett, gyors munkájával hamarosan elkészült a színpad. Egy gyors beállító próba, s este 9-kor már teljesen felkészülten várta a függöny felhúzását a társulat.” Ebben az évben a Hevesi Sándor Színház fiatal művésze, Vass Péter kapta a legjobb színészi alakítás díját a Bartók Béla zeneműre komponált A fából faragott királyfi címszerepének megformálásával.