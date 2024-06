Ebben az időszakban olykor prominens személyiségek vezették fel a szezont, reklámozva ezáltal a Balaton lehetőségeit. Így történt 1935-ben is, amikor Habsburg József főherceg tartott előadást a balatoni szezonkezdetről és a programokról. Ebben az évben egy pünkösdi hétvégére – június 9-10. – esett a szezonkezdés és minden település valóban nagy előkészületbe kezdett, melynek eredményeként Balatonfüreden vitorlabontó ünnepséget szerveztek a vitorlázók számára. Balatonalmádiban teniszverseny zajlott, Siófokon nemzetközi repülőtalálkozóval ünnepeltek és a többi balatoni településen is egymást érték a hangversenyek, zenés mulatságok, szabadtéri játékok. Az 1935-ös balatonfüredi vitorlabontó ünnepély később hagyománnyá vált és szinte minden évben ez az esemény is jelezte a szezon kezdetét. A vitorlabontó az évek során egyre impozánsabbá vált és több kiegészítő rendezvény társult mellé. „De nemcsak a nyári vendégek és a törzsökös balatoni emberek számára volt a pünkösd kapunyitás, hanem a Balaton sportolói számára is. Vitorlafelhúzó ünnepekkel, klubházavatással ünnepeltek és nem mulasztották el, hogy pompás virágcsokorral kedveskedjenek magának a Balatonnak is, hogy egész évadban kegyes hangulatban maradjon. Balatonfüreden a Hungária Yacht Clubnak az új házát és hajóit avatták fel nagy ünnepségekkel, előkelő közönség jelenlétében.” – írta a tudósítás 1938 pünkösdjét követően.

A balatoni vendéglátás, turizmus felfutását, a Balaton-kultusz továbbélését a második világháború és az azt követő kommunizmus hosszú időre megakasztotta és derékba törte. 1948-ban már újból tartottak szezonnyitó ünnepségeket, de nem kötötték – a korszak ideológiájának megfelelően – egyházi ünnephez, így a pünkösdhöz sem. A pünkösd 1952-ig volt kétnapos ünnep, utána megszűnt a hétfői munkaszünet, 1954-től pedig kitörölték az állami ünnepek sorából. Így ez a korábbi hosszú hétvége meg is szűnt, ezáltal a szezonnyitóhoz sem kötődött. Az 1960-as évekig a szezonnyitókat június közepe táján, általában Siófokon rendezték. A sematikus eseményekre különvonatok szállították a fővárosi dolgozókat. A megnyitón sétahajózást, ünnepi műsorokat rendeztek. Az 1960-as évek közepétől a szezonnyitók már május közepén lezajlottak. 1968-tól az ún, új gazdasági mechanizmus évétől a Balatonnál is nagy változások történtek. Megépültek a nagy szállodák, szállodasorok, állami érdek lett az idegenforgalmi bevétel, így a szezonkezdés – megfelelő időben – fontosnak tűnt. Az 1968-as híradások már arról szóltak, hogy 1968. április 11-én megnyílt a siófoki szállodasor, ezáltal hamarosan kezdetét is veszi a szezon. A többi hotel május 15-étől fogadott vendégeket. Mindenképpen érzékelhető volt az előszezon még korábbra hozása és a szezonnyitók beharangozásának, reklámozásának hangsúlyossága. Az 1970-es években a szervezett üdültetési szezon is május elején kezdetét vette. Ebben az időszakban a balatoni évadnyitókat hagyományosan Siófokon tartották meg május második harmadában. Tűzijáték, zászlós felvonulás, sportesemények zajlottak ezekben a napokban, színpadi előadásokkal kiegészülve.