Az eseményen szinte az összes, az elkövetkező hetekben alkotó művész tiszteletét tette, de műkedvelők és az alkotómunkát támogató szponzorok, valamint alapító tagok is megjelentek. A közösséget Ludvig Zoltán festőművész felesége, Ludvig Klára házigazda köszöntötte. Elmondta: 26 évvel ezelőtt a mostani helyszín egy tipikus falusi udvar volt öreg házakkal és melléképületekkel.

A Ludvig Nemzetközi Művésztelepen alkotó művészek egy csoportja a galéria bejáratában

Fotó: Szakony Attila

- Ez idő tájt Páli László vállalkozó, műkedvelő meghívta ide, Kendlimajorba a Wilheim Gábor vezette nagykanizsai Kanizsa Trendből a kortárs alkotók társaságát, hogy szervezzenek egy kiállítást - emlékezett vissza a meghatódottságtól elcsukló hangon. - Az első tárlat anyagához az osztrák Georg Brandner festőművész szintén hozzájárult. A környezet, ez a miliő olyannyira magával ragadta Ludvig Zoltánt, hogy közösen eldöntötték, legyen itt egy művésztelep. Az idén éppen negyedszázada annak, hogy az első köszöntőbeszédemet itt, a megújult környezetben megtarthattam.

Hozzátette: sok munkával, rengeteg lemondással, ám a kortárs művészet iránt érzett feltétlen szeretettel eljutottak oda, hogy az eltelt 25 év statisztikája magáért beszél. Szinte hihetetlen, de 34 országból több mint 200 képzőművész szerepelt már ebben a kertben. Alkotott és hagyta itt művészeti lenyomatát.

- Van egy olyan világraszóló kortárs művészeti gyűjteményünk, ami tanulmányozható, kutatható - folytatta. - Sőt, a művésztelepről már szakdolgozat is készül. Sokat gondolkozunk azon Ludvig Zoltánnal, miként alakulhat a művésztelep jövője, de körbenézve biztosak lehetünk benne, hogy a történetnek folytatódnia kell. Itt olyan értéket teremtettünk, amit nem szabad veszni hagyni, s valószínűleg ezt a küldetésünket támogatják a jövőben is. Ezt a hitet erősíti, hogy Nagykanizsa város vegyeskara mellett Tiborcz Iván dzsesszzenész is mindig műsort ad, ahogy Tóth Lucia Krisztina, Kisrécse polgármestere is elmondja köszöntőbeszédét.