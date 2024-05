Közösségük kincsei címmel látványos roll up kiállítás nyílt nemrégiben az Inkey-kastélyban. A kiállítás a vármegye múltját mutatja be az államalapítástól az 1989-es rendszerváltásig. A látogatók megismerhették a legjelentősebb zalai személyiségeket, az ide köthető történelmi eseményeket. Bemutatta a vidék régészeti és néprajzi örökségét is. A vendéglátók örülnek annak, hogy a Göcsej Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Nemzeti Művelődési Intézet ilyen látványos tárlattal ismertette meg a történelem e szeletét.