Vörösen izzanak a pipacsok az utak mentén, a szántóföldek szélén. Nem véletlen a ragyogásuk, hiszen a pipacsot a vadvirágok királynőjének is nevezik. Manapság, ahol nem védekeznek kellő hatékonysággal ellene, elfoglalhatják a gabonatáblákat is, gyorsan, agresszíven szaporodó növény. Kerti növénynek ma már ritkábban ültetik, pedig több, dísznövénynek nemesített változata is létezik. Virágszirmait vörös ételfesték készítésére, szirupkészítésre használják. Régen bort is színeztek vele, és gyógyításra is használták, hiszen a pipacsvirág jó köhögéscsillapító és enyhe nyugtató hatású, teáját toroköblítésre használták. Manapság inkább fényképezik a növényt, főleg ott, ahol táblanagyságban festi pirosra a tájat.