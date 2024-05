A vonyarcvashegyi Lidó Strand május utolsó hétvégéjén hivatalosan is megnyitja kapuit. A strandnyitóval egybekötve május 26-án vasárnap, a vonyarcvashegyi gyermeknapon idén is egy hatalmas játszótérré változtatják át a Balaton-partot. A délután 14 órakor kezdődő rendezvényen színházi előadás, koncertek, számtalan díjmentesen kipróbálható attrakció, ügyességi játék, sportolási lehetőség és Varázshangok Játszóház is várja a családokat.

A rendezvényre és a strand területére a belépés díjtalan

Forrás: vonyarcvashegy.hu