E héten péntekig várja a Deák Technikum az érdeklődőket, köztük a középiskolába készülőket, hiszen értékes nyeremények várnak a szavazókra is. Ebben az évben 7 faipari technikus, hat asztalos tanuló, valamint tíz felnőttkorú is végzett a faipari tagozaton, utóbbiak idén különösen kreatív alkotásokkal jelentkeztek. Látható a tárlaton például fából készült többelemes állólámpa, kitartó versengésre ösztönző mérlegjáték, s egy elektromos gitár is. A hangszer készítője, Zalavári Benedek faipari technikus maga is zenész, Agapé nevű zenekara egyre ismertebb Zalaegerszegen. Hangszerét égerből, juharból és dióból készítette.

A tárlaton ezen túl javarészt komódok, különböző asztalok, éjjeli szekrények láthatók, de kiállították azt a - 2024-es keszthelyi Helikonon a vizuális művészetek kategóriában különdíjat nyert - intarziát is, amely Zalaegerszeg jellegzetességeit ábrázolja, a 12. évfolyamos alkotó csapat tagjai közt van Billege Martin Levente, Borsos Bence, Simon Gábor József, Takács Dávid.

A faipari vizsgaremekek elkészítése során a diákok szabad kezet kapnak, maguk választhatják meg, milyen bútort készítenek, csupán az a feltétel, hogy lehetőleg tömör fa vagy furnérozott faforgács legyen az alapanyag, és a bútor tartalmazzon kézzel készített szerkezeti kötést. A munkálatokban a diákokat a gyakorlati vezető, Mozsdényi Attila igazgatóhelyettes és kollégái segítik, az elkészült vizsgamunkákat hazavihetik a tanulók, a számítógép asztal talán ezért is népszerű.