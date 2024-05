Vértesaljai László kiemelte, az elmúlt hetekben sokan szembesültek megdöbbenéssel azzal, hogy Naszádos Péter egy videóban arról beszél: ő a szocialista párt tanácsadója.

– Ez komoly hullámokat vetett – folytatta a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje. – Te függetlenként állítod be magad, mégis a szocialista párt tanácsadójaként tevékenykedsz. Egy olyan párthoz kötődve, amely 2002 és 2010 között romba döntötte az országot, amelyről a hévíziek és Magyarország is több ízben elmondta a véleményét. Egyszázalékos törpepártot képviselsz, mégis a függetlenség álcáját öltötted magadra. Szerintem a legvérlázítóbb az, hogy a kampányanyagodban úgy fogalmazol: erdélyi városokkal vennéd fel a kapcsolatot, de közben egy olyan szocialista pártnak adtál tanácsokat, amely azért dolgozott, hogy például székely testvéreink ne kapjanak állampolgárságot, s ha tehetnék, első intézkedéseikkel megfosztanák őket e joguktól. Hogy lehet az, hogy egy olyan párttal vagy szövetségben, amely Gyurcsány Ferenctől indult és elérkezett Gyurcsány Ferencig?

Naszádos Péter válaszában emlékeztetett, e televíziós vita szakmai eszmecsereként indult, amely arról szól: hogyan fogunk élni Hévízen?

– A felvetett kérdésre, s az ezzel foglalkozó összevágott videókra már válaszoltam – szögezte le a független polgármesterjelölt. – Megrágalmazták az egyik jelöltünket, sőt, eljutottak a nagymamáig is. Ami tény: a nagyszüleim és a szüleim soha nem voltak párttagok, s ugyanezt elmondhatom

magamról is. A húszas éveimben független stratégiai tanácsadóként dolgoztam, s ennek során kapcsolatba kerültem fideszes és baloldali emberekkel is. Sohasem tagadtam, hogy Botka Lászlónak is adtam tanácsot, de ez nem jelenti azt, hogy MSZP-tag lettem volna. Mindig keresztény embernek tartottam magamat és függetlennek. Vállalom: a harmincas éveimig tényleg dolgoztam együtt jobb- és baloldali emberekkel egyaránt, például a Varga Mihály vezette Nemzetgazdasági Minisztériumnak s Botka Lászlónak is. Milyen érdekes: pont most érkezik Szegedre a kormány több tízmilliárdos támogatása egy kínai autógyár letelepedéséhez… Nos, ez a hazugsággyár, ami itt működik három hónapja, több sebet ejtett ezen a városon, mint az elmúlt ötven év. A feladatunk az, hogy ezeket begyógyítsuk június 9. után.

Hévíz jövőjével s költségvetési helyzetével kapcsolatban Vértesaljai László kiemelte: az elmúlt négy esztendőben a város rendkívül nehéz helyzetbe került a Covid és az orosz-ukrán háború hatásai miatt. Az eltelt időben viszont elindult egy stabilizációs folyamat, amelynek eredményeként Hévíz költségvetése rendben van. A működési források rendelkezésre állnak, viszont önerős fejlesztésekre nincs lehetőség.

– Ezért van szükség kormányzati és EU-s forrásokra, amihez jó pályázatok, sikeres lobbitevékenység szükséges, s az, hogy képesek legyünk az elnyert projekteket megvalósítani. Ahogyan az elmúlt hetekben három miniszter eljött Hévízre, úgy a források is megérkeznek a jövőben. Csak egy példa: Lázár Jánossal megnéztük a félbemaradt sportcsarnokot, kértem a közbenjárását, majd az utcafórumon miniszter úr megígérte a folytatást, a következő héten pedig a vállalkozó felvonult és ígéretet tett arra, hogy az iskolakezdésre méltó

körülmények fogadják majd a sportolni vágyó gyermekeket és a kézilabdacsapatot – mondta Vértesaljai László, hozzátéve: „ezt gondolom én hévízi érdekérvényesítésnek”.

Naszádos Péter szerint a helyzet megértéséhez érdemes az okokat tisztázni, amelyek közül a Covid és a háború csak az egyik szegmens. Úgy folytatta, az elmúlt 14 évben történtek jó dolgok a városban, de „volt öt történelmi hiba”. Ezek közé sorolta, hogy 2013-ban Hévíz visszaadta a tó és a kórház működésében meglévő 26 százalékos részesedését, a Széchenyi utca felújítását, amely ugyan állami út, mégis az önkormányzat végezte el a beruházást, amelyhez több mint egymilliárd forintos hitelt is felvett.

– A harmadik ilyen hiba az Aquamarin eladása volt, s e sorba tartozik az okosparkolás, amelyet több mint 150 millió forintból alakítottak ki, s nem jó, éppen csak fenntartja önmagát, profitot nem termel, ráadásul havi ötmillió forintba kerül. Az ötödik súlyos hiba pedig, hogy a hévíziek véleményét csak a 2010-es kampányban, illetve most, 2024-ben kérte ki a város vezetősége. Ilyen előzmények után érkeztünk meg a Covidhoz és a háborúhoz, ami tovább gyengített minket. S most formálódik egy újabb hiba, amely miatt tárgyalni kell majd a kormánnyal, ugyanis a jelenlegi elképzelések szerint leválasztanák a tavat a kórházról, mert nemcsak az előbbi, hanem az utóbbi felújítására is szükség van a süllyedés és a sorvadás megállításához – sorolta Naszádos Péter.

A két polgármesterjelölt a rendelkezésre álló 2x25 percben kifejtette véleményét többek között a parkolásról, a gyógyhelyprojektről, a közterületek állapotáról, a város tervezett megújításáról s az intézmények megerősítéséről is. A vita a Hévízi Televízió felületein visszanézhető.