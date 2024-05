Teljes útfelújítás több lépcsőben

Útfelújítás kezdődik a Bánffy utcában. A munkaterület átadásán balról Balogh Tibor művezető, Horváth László polgármester, Pintér Péter építésvezető, Szabó András a Zalavíz Zrt. képviseletében, Czigány Ádám és Czinder Attila műszaki ellenőr

Fotó: Korosa Titanilla

– Régóta várt útfelújítás kezdődik el a Bánffy utcában – kezdte Horváth László. – Ezzel a Zala Kétkeréken kerékpárút-fejlesztés Lentiben program utolsó eleme is megvalósul. Az utca felújítását már korábban beterveztük, viszont több közműfejlesztés is történt a szakaszon az elmúlt időszakban, így a szennyvízhálózat vezetékeinek szint alá helyezése, a csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója, a gázvezeték cseréje is megtörtént, s most következhet a burkolat rendbe tétele és a szakasz bekapcsolása a belterületi kerékpárút-hálózatba.

Czigány Ádám önkormányzati képviselő a projekt műszaki tartalmát ismertette. Elmondta, hogy mintegy 1,1 kilométer hosszban, teljes szélességben aszfaltozzák le a Bánffy utcát, először szintbe emelik az aknákat, gázszaglókat és víznyelő rácsokat helyeznek el, szegélyt építenek, majd elvégzik az aszfaltozást, két oldalon a padkázást, és felfestik a kerékpáros jelzéseket. A kivitelezőnek 45 nap áll rendelkezésre, a munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozás várható a helyszínen.

Kerékpárút-fejlesztés több mint 6 kilométeren

A polgármester a Zala Kétkeréken program további, már megvalósult elemeiről is szólt. Többek között a Fűz utcában végeztek aszfaltozást teljes hosszban, megvalósult a Kossuth és a Gyár út összeköttetése és a meglévő csomópont teljes átalakítása, a Petőfi és Dózsa úton mintegy 620 méter hosszban a járdaszakaszok szélesítésével alakították ki a kerékpárutat. Az Akácfa, Zrínyi, Vörösmarty utcákban és a Templom téren pedig kerékpáros jeleket festettek fel. Sor került még a Gyár és a Lovarda utcában a teljes burkolatfelújításra, ezáltal jól kerékpározhatóvá váltak ezek a szakaszok is. Összességében több mint 6 kilométer hosszban történt a városban kerékpárút-fejlesztés. A projekt összértéke eléri az 510 millió forintot.