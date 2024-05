Az elmúlt 10 esztendőben a polgári kormány rendkívül sokat tett annak érdekében, hogy a hazai úthálózat fejlődjön, bocsátotta előre Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő, hozzátéve, mindezt az is indokolja, hogy ez idő alatt több mint egymillióval nőtt idehaza a személygépjárművek száma, ezért nem csak az új szakaszok építésére, hanem a meglévők fejlesztésére, rekonstrukciójára is koncentrálnak. Útfelújításra egyre bővülő forrás jut, hangsúlyozta.

Kátyúzásra, kisebb útfelújítási munkálatokra idén 10,7 milliárd forint áll rendelkezésre országosan

Forrás: Illusztráció / Csapó Balázs

Útfelújítás 357 kilométeren

A politikus sorolta: kátyúzásra, kisebb javításokra idén 10,7 milliárd forint áll rendelkezésre országosan, emellett az úgynevezett nagyfelületű felújítások során tavaly 239 kilométer készült el, ebben az esztendőben pedig – a Magyar falu program plusz tízmilliárdos forrásának is köszönhetően – 357 kilométeren végeznek ilyen munkálatokat.

Baleset-megelőzés, vidéktámogatás

– Fontosnak tartjuk ebben a nehéz nemzetközi helyzetben is, hogy az úthálózat fejlesztését, bővítését, felújítását folytassuk, hiszen ez egyaránt szolgálja a balesetek megelőzését, a vidék támogatását, illetve a nemzetgazdaság erősítését – összegzett Nagy Bálint.

Stratégiai feladat

Mórocz József, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala vármegyei igazgatója úgy folytatta, a mellékúthálózat megújítása kiemelt stratégiai feladat, és ebbe a sorba illeszkednek a Sümegi út munkálatai is. Keszthely és Karmacs között tavaly már csaknem 2,5 kilométeres szakaszt megújítottak, most pedig haladnak tovább, s mintegy 1,5 kilométeren dolgoznak, amire 250 millió forintot fordítanak.

Keszthelynek s Hévíznek is fontos

– Ez fontos útvonal a térségben, hiszen a helyi közlekedésen túl a turizmust is szolgálja, s az elkövetkezendő időszakban még nagyobb lesz itt a forgalom, hiszen ez alternatívát nyújt az északi irányból érkezőknek Keszthely és Hévíz megközelítésére – ismertette a szakember, aki arról is beszélt, ezt követően Karmacs után folytatják a felújítást, Alibánfán pedig már végeztek is egy 1,2 kilométeres átkelési szakasszal.

További források

Zala vármegyében e feladatokra idén 1,2 milliárd forint áll rendelkezésre, amit a Magyar Közút saját dolgozóival és a nemrég bővített gépparkjával végez.

Mórocz József hozzáfűzte, nemsokára a Top+-program részeként számos további útfelújítás indulhat országosan, így Zalában is.