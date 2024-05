Mint elhangzott, a környék gépjárműforgalma kiemelkedően magas, sokan keresnek itt parkolóhelyet, különösen piaci napokon, amihez hozzájárul, hogy a két éve megnyílt Göcseji Tudásközpont rendezvényei is szép számmal vonzanak érdeklődőket. A Kovács Károly városépítő programban finanszírozott beruházás első lépéseként megvette az önkormányzat a Jákum utca 34. számú házat. Ennek lebontása után 15 személygépkocsit befogadó parkolót épített ki a munkálatokkal megbízott Modern-Ép Kft. amely bruttó 25 millió forintért végezte el a bontást, területrendezést is, mégpedig a teljesítésre vállalt határidőnél három héttel hamarabb. A terület rendezében három önkormányzati cég is közreműködött.

Az új területtel összemérve a két szomszédos Jákum utcai parkoló állapota nagyon kontrasztos képet mutatott, ezért a 2024. május 8-án tartott műszaki átadás-átvételen felmerült, hogy ezen terület rendbetételére is szükséges lenne. A meglévő parkolókban a kátyúk kövezését a Modern-Ép Kft elvégezte. A füves és szemetes terület rendbetételében a Kontakt Kft. közmunkásai kimagasló szerepet vállaltak – a fű kaszálása, növényzet irtása, szemétszedés, kő elterítés, kerítés növényzettől való megtisztítása. Segítségükkel a terület esztétikusabb képet mutat. A fehér zúzalékos kő szállításában, a kő elterítésében, a levágott zöld hulladék elszállításában, a tuskók kifordításában és elszállításában a Városgazdálkodási Kft.-nek volt jelentős szerepe. A hulladék elszállításáról a Zala-Müllex Kft. gondoskodott. Mindhárom cég közreműködő munkatársai mindössze 24 óra alatt szervezetten, együttműködve teljesítették a feladatokat.