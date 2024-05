Az elkészült három kereskedelmi egységből az első az élelmiszer kiskereskedelmi vállalat ABC áruháza volt, melyet 1978. december 12-én avattak. „A szép berendezésű üzlet polcai áruval dúsan megrakottan várták a vásárlókat, akik közül sokan már 11 órakor ott álltak a megnyitásra várva. Beczők István, az áruház igazgatója a kulcsokat átvéve szélesre tárta volna a kapukat, ha a kívül állók engedik. Végül is csak kisebb csoportokban lehetett az embereket az áruházba beengedni, s aki végzett a vásárlással, a hátsó kijáraton távozhatott.” (Zalai Hírlap, 1978. december 13.)

A Zalai Hírlap 1979. május 13-ai lapszáma a városközpontban megnyílt új üzletek fogadtatásáról adott hírt. „Nefelejcs bisztró – Magasak az árak – ez volt sok vendégnek az első megjegyzése. A bisztró másodosztályú, nem lehetnek alacsonyabbak. A Nefelejcs bisztró az első, valóban modern, színvonalas, gépesített önkiszolgáló étterem Zalaegerszegen. Üzemeltetése alacsonyabb osztályszinten túlságosan veszteséges lenne, ezenkívül ilyen higiéniai színvonalat, tisztaságot – már csak a kisebb létszámú személyzet miatt sem - harmadosztályú üzemben nem lehetne tartani. – Mi nem csak gasztrofol ételeket árulunk. A választék nyolcvan százaléka saját készítésű, s igyekszünk zalai jellegű, ízű ételeket kínálni. Másodosztályú árakon adjuk az ételt, de tíz forintból is meg lehet ebédelni. Az üzlet törzsközönsége máris kialakult, s a tervezett forgalmat is elértük – mondta Bakony László üzletvezető. (…) Az ABC áruház – Milyen most a forgalom? – kérdésre Lencsés István üzletvezető-helyettes válaszol: - Havi négymilliós forgalmat kellene teljesítenünk, de a tervet eddig nem tudtuk valóra váltani. Decemberben 2,6, januárban és februárban 2,3-2,3, márciusiban és áprilisban 3-3 millió forintos eredményt értünk el. (…) Az áruház kollektívája összekovácsolódott, létszámhiány nincs. Az sem tragédia, hogy a forgalom elmaradt a tervezettől. Az ABC-t nem az azonnali igények kielégítésére létesítették. A városközpont beépülésével meg lesz az alapterület-arányos forgalom is.”

Valamint megnyílt az Ifjúsági Áruház is, de erről majd egy új bejegyzésben számolunk be.