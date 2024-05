Gyarmati Antal polgármester elmondta: az általános iskola épületében található konyha jelenleg is a városé, működtetését pedig a száz százalékos önkormányzati tulajdonban lévő Borosán-völgy Szolgáltató Nonprofit Kft. végzi. Az eszközfejlesztésre az európai uniós Leader projekt keretében nyílt lehetőség, a Göcsej-Zala mente Leader Egyesület pályázati támogatásként 4,37 millió forintot biztosított számukra, amit közel másfél millió forintos önerővel kellett a városnak kiegészítenie.

Rózsás Miklós, az egyesület munkaszervezetének vezetője, illetve Vertetics László önkormányzati képviselő, a Borosán-Völgy Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője részletesen is szólt az új eszközökről. Egy öt darab, egyenként 200 literes hűtő-fagyasztót kiváltó hűtőkamrát, egy gőzpárolós, légkeveréses, elektromos sütőt, továbbá számos további eszközt és edényt vásároltak. Ezek nemcsak az ott dolgozók munkáját könnyítik meg, de a sütőnek és a hűtőkamrának köszönhetően várhatóan az energiafelhasználás, s ezáltal a konyha rezsiszámlája is csökken.

Tóth Árpádné főszakács arról számolt be, hogy naponta átlagosan mintegy négyszáz fő étkeztetését biztosítják. A helyi általános iskola és óvoda-bölcsőde mellett innen látják el a szociális étkeztetéssel együtt járó feladatokat is, továbbá vannak vendégétkezőik is.