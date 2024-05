A vasárnap délutáni eseményt nem zavarhatta meg az eső, mert az önkormányzat a játszási lehetőségek többségét a faluházban rendezte be, tudtuk meg Scheiber Ildikó polgármestertől. A nagyteremben egy kisebb ugrálóvár is elfért. Közkedveltségnek örvendett a gyerekek körében az arcfestés, a csillámtetoválás, a lufihajtogás és a szumó birkózás, kint a faluház mögött a népi fajátékokkal való játszás. Ecsedi Csenge és Fritz Attila zenés előadása is lekötötte a gyerekek figyelmét, akik uzsonnára hot-dogot és limonádét kaptak.