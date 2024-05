A 2000-ben megalapított Da Bibere Zalai Borlovagrend szellemiségében és külsőségeiben egyaránt a zalai tájhoz és hagyományokhoz kíván kapcsolódni, ezzel is jelezve lokális elkötelezettségét és szűkebb hazájának szeretetét. Ennek megfelelően céljai között hangsúlyos helyet foglal el a borvidék szőlő- és borkultúrájának ápolása, a zalai borok népszerűsítése, hírnevének öregbítése, a borkultúra ismereteinek terjesztése, szakmai és kulturális rendezvények szervezése, helyi hagyományok felkutatása és felélesztése, kapcsolatok építése, együttműködés bel- és külföldi civil szervezetekkel. A borlovagrend tagjaival gyakran lehet találkozni borversenyeken, mustrákon a zsűri tagjai között.

A közgyűlésen házigazdaként Kondákor József és dr. Brazsil József elnök-nagymester köszöntötte a megjelenteket.

– A közgyűlésen megtárgyaltuk a szakmai és pénzügyi beszámolót, a könyvvizsgálói jelentést, ismertettük az idei évi programokat a tagsággal – közölte Kondákor József. – Hamarosan szakmai tanulmányútra indul a csapat egy része a Kiskunsági Borvidékre, ottani borászokat látogatunk meg. Idén is bekapcsolódunk a Zalai Borcégér–Keszthelyi Borünnep programjába is, valamint előkészítettük a decemberi ünnepi közgyűlést. Foglalkoztunk még a tagdíjbefizetésekkel, és arról is szó volt, hogy továbbra is nyitottak vagyunk az új tagok felvételére.

A munkaközgyűlésen köszöntötték a kerek évfordulós tagokat és azokat, akik az év során kiemelkedő szakmai elismerésben részesültek. Emellett háromtagú zsűri választotta ki a borlovagrend zászlósborát, mely csak a szervezet alapító tagja, dr. Bakonyi Károly által nemesített fajtákból kerülhet ki. Ez alkalommal 14 minta érkezett a tagtársaktól, s végül Kuprivecz Józsefnek a letenyei Julián-hegyen termett szőlőjéből készült Cserszegi Fűszerese nyerte el a címet.