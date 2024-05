Autóipari beszállítói gyár épül Zalaegerszegen

35 milliárd forintos zalaegerszegi gazdaságfejlesztési projekt megvalósítását jelentették be a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. A bejelentés szerint 10 ezer négyzetméteres gyár épül Zalaegerszegen, a ZalaZONE Járműipari Tesztpálya és a Rheinmetall gyár mellett. A FLEX új üzeme a magyarországi autógyártóknak gyárt majd nagyfeszültségű elektromos és hibrid járműalkatrészeket. Emellett a Ford és a Volkswagen vállalatokkal is szerződéses kapcsolatba kerül a cég. a fejlesztés 210 új munkahelyet teremt, ebből 20 magasan kvalifikált pozíció lesz, és a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódik majd. A 35 milliárdos beruházási értékből 10 milliárdot az új iparcsarnok megépítésére, 25 milliárdot pedig az automatizált csúcstechnológia beüzemelésére fordítanak. Még a nyáron elkezdődik a 10 ezer négyzetméteres új üzem építése, és 2025 első negyedévében szeretnék is átadni azt. A projekt megvalósulását 7,8 milliárd forint állami támogatással segíti a kormány. A részleteket Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Paul Baldassari, a FLEX elnöke, Péter Ágota, a FLEX alelnöke, Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László országgyűlési képviselő jelentette be.

Informatikai pályaválasztási nap Zalaegerszegen

Informatikai Pályaválasztási Napot szervezett Zalaegerszegen a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, amit a Szlovénia-Magyarország Interreg program keretében valósított meg. Az egész vármegyéből, valamint a szlovén Muraszombatról érkeztek a hetedikes diákok a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjába. A nyílt napon pilot jelleggel FIRST LEGO League robotikai versenyt is rendeztek. A szervezők elmondták, a nyílt nap célja az volt, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok bepillantást nyerjenek az informatika, programozás és távközlési ágazathoz tartozó szakmákba, s hogy képet kapjanak arról, milyen készségek-képességek birtokában érdemes jelentkezni a képzésekre. A szakmabemutatókat a Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum, a Ganz Ábrahám Technikum és Széchenyi István Technikum oktatói tartották, valamint bemutatkozott a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központja, mint az ágazatban felsőfokú továbbtanulási lehetőséget biztosító intézmény.