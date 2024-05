Gyermekkórus-fesztivált rendeztek Zalaegerszegen

Az elmúlt hétvégén tartották a XII. Zalaegerszegi Gyermekkórus Fesztivált. Háromszáz diák énekelt együtt pénteken este Zalaegerszegen, a Dísz téren. A fellépőket Velkey Péter polgármesteri kulturális főtanácsadó köszöntötte. A zalaegerszegi kórusok közül elsőként a Zrínyi Miklós Gimnázium tanulói adták elő műsorukat, ők nemrég Keszthelyen a Helikon ünnepségeken arany minősítést és különdíjat is kaptak. Őket az Ady-iskola diákjai, majd a Liszt-iskola kórusa követte. Három városból, Veszprémből, Győrből és Kaposvárról érkeztek a vendégegyüttesek. A program zárásaként valamennyi kórus tagjai együtt énekelték Bánó Tamás Barnabás Száll a felhő című művét. Vezényelt Haui Lóránt, a győri Bartók Béla Gyermekkar karnagya. Két évvel ezelőtt és most is ők kapták a Zalaegerszegi Gyermekkórus Fesztivál nagydíját, miután a kórusok szombaton a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben versenyeztek. A zalaegerszegi Liszt-iskola kórusa arany, az Ady kórusa ezüst minősítést szerzett, ismertette Tóth László, a hangversenyterem vezetője.

Szombaton nyit a Gébárti Tóstrand Zalaegerszegen

Június elsején, szombaton kinyit Zalaegerszegen a Gébárti Tóstrand. Tavaly rekordszámú, mintegy 17 ezer látogató kereste fel a felújított és ismét önkormányzati kézben lévő létesítményt, hangzott el a kedd délutáni sajtótájékoztatón. A strand augusztus végéig minden nap 10 és 20 óra között kedvező jegyárakkal várja a vendégeket. A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. által üzemeltetett strand legújabb beruházásairól Böcskey Zsolt ügyvezető igazgató elmondta, hogy új elemmel bővült a játszótér, paravánnal körülvett zuhanyzót alakítottak ki, bővítették a büfét, a bejáratnál új tárolót alakítottak ki a kerékpárok és rollerek számára, valamint az önkormányzat fűnyírót vásárolt a zöldfelület fenntartásához. Balaicz Zoltán polgármester emlékeztetett, a zalaegerszegi önkormányzat 2022-ben visszavette a 17 évre szóló szerződés lejárta után a magánvállalkozótól a tóstrandot, amit 2023-ban 70 millió forintból felújítottak, miközben kutyás strandot is kialakítottak.