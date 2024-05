Fafaragók találkoztak Zalaegerszegen, kétnapos konferencia díjátadással

Technológiai fejlődés és innovatív látásmód, a szakmai fejlődés lehetséges útjai, a népművészet története és illúziói, illetve az anyag fizikai tulajdonságai, valamint a fa tárgyak tervezése. Ezekkel a témákkal kezdődött pénteken délelőtt Zalaegerszegen, a kamarák házában a VIII. Országos Fafaragó Konferencia. A Zala Megyei Népművészeti Egyesület rendezvénye délután a gébárti alkotóházban folytatódott, ahol átadták az országos fafaragó pályázat díjait, előtte pedig a közösségépítő fafaragók előtt tisztelegtek a Kárpát-medencei Fa Sírjelek Emlékparkban. A Zalaegerszegi Országos Fafaragó Pályázat Innovációs díját Mecséri Cecília és Győri Lajos letenyei hímzésmintákkal díszített lámpakollekcióért, valamint a Balogh Mihály és Csuti Tibor páros gyönyörűen kivitelezett fürdőszoba garnitúráért kapta. A Közösségi díjat a Kisnémedi Fafaragó Tanoda gyermek játszóháza és Csíkné Bardon Réka-Csík Tamás csuhéből font üléses hintája érdemelte ki. Mellettük Kiss Tünde gyékénnyel befont tároló kollekcióját díjazták. Szombaton a műhelyfoglalkozásokon többek között között az ékelés technikájával, a faszegek és csapok használatával foglalkoznak.

Foltvarrók találkozója a Göcseji Tudásközpontban

Évekkel ezelőtt a csácsi városrész iskolája adott otthont a foltvarró szakkörnek, amely mostanra a Göcseji Tudásközpontban tartja heti foglalkozásait. A Takács Zoltánné Éva vezette csapat a tíz éves születésnapot az új bázison szombaton kiállítással és regionális találkozóval ünnepelte, megmutatva az érdeklődők számára, hogy a foltvarrással készült használati és dísztárgyakon megjelenő formáknak, mintáknak, motívumoknak csak a fantázia szab határt. Ezt bizonyítja az a foltvarrással készült kollekció, mely a vásárcsarnok melletti Göcseji Tudásközpont emeletén látható tárlaton a szakkör tagjainak arcmását tárja a látogatók elé. A klub tagjai terítőket, táskákat, gyermekjátékokat, figurákat, takarókat, párnákat készítenek, amihez az anyagokat gondosan megválogatják. A jubileumra a dunántúli régió hasonló szakkörei is meghívást kaptak, a zalaegerszegiek is szívesen járnak országos találkozókra.

Minőségi notebookok a nagykanizsai iskolásoknak

A nagykanizsai Hevesi-iskolában a napokban 136 tanuló kapott notebook eszközt. Az 5., 6. és 9. évfolyamon tanuló diákok laptopjai kizárólag személyes használatra szolgálnak, nem válnak a fiatalok tulajdonává. A hivatalos átadón Biró Patrik, a Nagykanizsai Tankerületi Központ szakmai vezetője elmondta: tavaly december 15-ig volt lehetősége a köznevelési intézményekben tanuló 5., 6. és 9. évfolyamos diákok törvényes képviselőinek regisztrálni oktatási célú személyes használatú notebook iránti igényeiket a KRÉTA rendszerben. Várhatóan június közepéig minden regisztrált diák megkapja notebookját. Az országos programban 495 állami, egyházi, nemzetiségi önkormányzati és magánfenntartó több mint 3000 iskolája vesz részt. A program a személyes használatú új gépeken túl intézményi használatra szolgáló notebookokat is biztosít az iskoláknak, ezzel javítva az IKT eszközellátottságot és az azokhoz való egyenlő hozzáférést.

Új(ra) életre kelt a keszthelyi Helikon park

Ismét használhatják a Helikon parkot mindazok, akik Keszthely belvárosában természetközeli élményre vágynak. A futópálya s a játszótér már most is sokak örömére szolgál. A Helikon parkot – a szükséges karbantartási munkálatok után – átadták a nagyközönségnek, s mint Manninger Jenő polgármester emlékeztetett, tavaly a kivitelező nem fejezte be a munkát, a beruházást viszont le kellett zárniuk az uniós pénzügyi ciklus vége miatt. A vállalkozással időközben felmondták a szerződést, és ami elkészült, már használhatják a keszthelyiek és az ide látogatók. Most új közbeszerzést indítottak, s ha ezt jóváhagyják, megkezdődhetnek a további munkálatok. Az új projektet továbbra is támogatja a kormányzat, amelyhez uniós, úgynevezett maradványösszeget használhat majd fel a város. Erre 290 millió forint most is rendelkezésre áll Keszthely számláján, hiszen a fennmaradt támogatást nem kellett visszafizetnie az önkormányzatnak.