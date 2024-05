Családi nyílt nap a zalaegerszegi Rendőrkapitányságon

Első alkalommal rendeztek szombaton délelőtt új közösségi programként családi nyílt napot a Zalaegerszegi Rendőrkapitányág Kossuth utcai székházának udvarán. A szolgálati járművek, a fegyverzettechnika, a bűnügyi helyszínelés, a kutyás intézkedés, az előállítás bemutatása azt a célt szolgálta, hogy közelebb hozzák a lakossághoz a rendőrség mindennapi és különleges munkáját, gondolva azokra a fiatalokra is, akik érdeklődnek a közösség védelmét szolgáló hivatás iránt. A programon a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Technikuma, a körmendi rendvédelmi technikum és a vármegyei főkapitányság volt az együttműködő, támogató partner, mondta dr. Andor László alezredes, városi kapitányságvezető, hozzátéve, a rendezvény látványos bemutatói a pályaorientációra irányítják a figyelmet, de a gyerekek számára is hasznos és érdekes kikapcsolódást jelentenek. Ez utóbbi jegyében a rendőrség munkatársainak családjai is részt vettek a rendezvényen.

Megállapodást kötött Zalaegerszeg a Magyar Fejlesztésösztönző Irodával

Zalaegerszeg önkormányzata és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium háttérintézménye, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) között együttműködési megállapodás született a város és térsége versenyképességének növelése, és a közvetlen kezelésű európai uniós források lehívásának elősegítése érdekében. A megállapodást Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere és dr. Petri Bernadett, a MFOI ügyvezetője, az uniós források közvetlen lehívásáért felelős miniszteri biztos írta alá a zalaegerszegi GreenTech zöld energia és fenntarthatóság konferencia második napján, pénteken. A szerződés elősegíti, hogy Zalaegerszeg a 2021–2027-es európai uniós ciklusban minél több közvetlen uniós forráshoz jusson. Ebből a támogatásból kívánják többek között a város komplex csapadékvíz-kezelési rendszerét kiépíteni. A város és térsége partnerségében például a kutatás-fejlesztést, a zöld átállást szolgáló projektek kaphatnak kedvező elbírálást.

Megemlékezés Nagykanizsán a Hősök napján

Ünnepélyes körülmények között, koszorúzással, valamint katonai hagyományőrzők közreműködésével emlékeztek a háborúk katonai és polgári áldozataira vasárnap Nagykanizsán. A hősök napja tiszteletére szervezett rendezvénynek a kiskanizsai Sarlós Boldogasszony templom melletti Millenniumi Emlékpark adott helyet. A program ünnepélyes zászlófelvonással kezdődött, majd Balogh László polgármester mondott beszédet. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő szintén megemlékezett. Kitért arra, hogy a magyarság története egyben a hősök története is, hiszen az ő önfeláldozásuk nélkül ma nem létezne Magyarország, s talán nemzetünk sem lenne. A képviselő emellett aktuálpolitikai üzenetet is megfogalmazott. Mint mondotta: a magyar múlt arra szólít bennünket, hogy ma, amikor a háború vagy béke kérdése újra napirendre kerül, álljunk ellen minden olyan nyomásnak, zsarolásnak vagy diktátumnak, amely ellentétes hazánk érdekeivel.

Együttműködési megállapodást kötött Keszthely és a ZMVA

Kamattámogatással és önerő-hozzájárulással segíti Keszthely önkormányzata azon helyi vállalkozásokat, amelyek a Zala Vármegyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól vesznek fel hitelt. A kamattámogatás évi négy százalék hozzájárulást jelent a Helyi Mikrohitel Alap (HMA) és a ZMVA saját forrású hiteleinél, az önerőhöz pedig, beruházási célú kölcsönök esetében 5 millió forintig 300 ezer, 5-10 millió között pedig 500 ezer forintot ad a város. A szerződés aláírásakor Manninger Jenő, Keszthely polgármestere azt mondta, az önkormányzat célja, hogy támogassa s egyben ösztönözze a helyi vállalkozásokat, és ebben remek szakmai partnerre talált a ZMVA-ban. Pácsonyi Imre, a ZMVA kuratóriumi elnöke kijelentette, az, hogy a vármegyei önkormányzat felügyeli az alapítvány működését és a kuratórium munkáját, garancia arra, hogy a zalai vállalkozások érdekében tevékenykedjen a szervezet.