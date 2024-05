Történeti konferencia: Szabadidő, szórakozás, társasági élet Zalaegerszegen a 19-20. században

Szabadidő, szórakozás, társasági élet Zalaegerszegen a 19-20. században címmel rendezett tudományos történeti konferenciát a városi díszteremben a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltára és Zalaegerszeg önkormányzata. A látszólag könnyedebb téma népszerűsége motiválta a zalai közgyűjteményekben dolgozó levéltárosokat, muzeológusokat, könyvtárosokat, hogy a mindennapi élet eseményein keresztül mutassák meg a korszak hatalmi viszonyait, hangsúlyozta az igazgató, kiemelve a társadalomtörténeti relevanciát. A szórakozás megmutatja, milyen a társadalmi szerkezet, a jogi és intézményi környezet, mit engedhetnek meg maguknak az emberek anyagi és egyéb értelemben. A téma kutatása nem könnyű, a feldolgozható források közül kiemelkedik a sajtó, mely az adott korszakban a társasági hírekre is kiterjedt, mondta dr. Káli Csaba levéltári igazgató. A zalai történészek már készülnek az építészet, a szőlőművelés, a regionális történeti kutatás, a vidéki tudományosság témájáról szóló konferenciára.

Egerszeg Fesztivál és Kvártélyházi Nyár Zalaegerszegen

Idén június harmadik hétvégéjén, 14-15-16-án rendezik meg az Egerszeg Fesztivált, a kínálatról és a Kvártélyházi Nyár 18. évadjának előadásairól tartottak sajtótájékoztatót a polgármesteri hivatalban. Idén a Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége intézményei is megjelennek kézműves tárgyaikkal a kirakodóvásárban, ami nagyon fontos empátiát sugalló visszajelzés a lakóknak. A helyi zenekaroknak is lehetőséget ad a fesztivál, s néptáncegyüttesek ugyancsak fellépnek. A fesztivál ideje alatt a város múzeumai is látogathatók lesznek, a gyerekeket is többféle színházi és játszóházi érdekesség várja. A 18. Kvártélyházi Nyár szabadtéri előadásai júniustól augusztusig várják a nézőket, aminek keretében zajlik a XI. ZAlaegerszegi KOrtárs Művészeti Fesztivál (ZA-KO). A nyári színház műsoron tartja a tavaly nagy sikert aratott Ájlávjú című párkapcsolati musical-revüt. Új bemutató lesz a soproni Petőfi Színházzal közös produkcióként a július 27-én Fertőrákoson, majd augusztus 2-án Zalaegerszegen, (ősszel pedig a soproni kőszínházban) színre kerülő Hair című musical. Az idei évadot a Zalai Táncegyüttes Kalotaszeg Zrt. című produkciója zárja.

Egyedi és különleges kiállítás Nagykanizsán

A Zala vármegyében működő ASzakkör program szakköri csoportjainak alkotásaiból nyílt kiállítás Nagykanizsán, a HSMK Ősze-galériájában. Az esemény a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) Zala Vármegyei Igazgatósága és a Kanizsa Kulturális Központ Értékeink és közösségeink a szakköreink által című zárókonferenciával indult. A tanácskozáson bemutatkozott a zalalövői Salla Művelődési Ház és Könyvtár, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület és a HSMK is. Ezt követően nyílt meg az ASzakkör program kiállítása, melyen a jelenlévőket Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója köszöntötte. A tárlatot Sági-Világos Diána, az NMI Zala Vármegyei Igazgatóságának igazgatóhelyettese nyitotta meg. Mint mondta, a vármegyénkből 49 település 51 szakköri csoportja és 17 különböző szakköri tevékenység képviselteti magát. A rendezvényt a Fehérnép öltözékek népviseleti divatbemutatója is színesítette.

A digitalizációról s a precíziós agráriumról is tanulhatnak Keszthelyen

Jövő ősszel tizenhatan kezdhetik meg tanulmányaikat új szakon a ZSZC Közgazdasági Technikumában. A 2025-26-os tanévtől mezőgazdasági technikusképzés indul. A sajtótájékoztatón Manninger Jenő polgármester úgy fogalmazott, a képzés növénytermesztő szakirányban indul, aminek nagy a jelentősége Keszthely életében, történelméhez hozzátartozik a mezőgazdaság, s a térségben nagy az igény nemcsak a felső-, hanem a középfokú képzésre is, ugyanakkor fontos feladat, hogy a fiatalok érdeklődését felkeltsék az agrárpálya iránt. Mindennek a gyakorlati hátterét – oktatóival, tanáraival és 850 hektáros tangazdaságával - a MATE Georgikon kampusza biztosítja. Páhi Sándorné Szalai Éva, a Közgáz igazgatója úgy összegzett: negyedik oktatott szakmájukkal stabilizálhatják, illetve növelhetik tanulói létszámukat.