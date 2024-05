Övárok és vápa épült Zalaegerszegen a Kaszaházi utcában

A zalaegerszegi Kaszaházi úti kerékpárút 2019-ben történt átadása után már röviddel jelentkezett az a probléma, hogy a Gólyadombról az eső hordalékot mosott le, ami balesetveszélyessé tette a közlekedést, de ennek most vége. A probléma megoldására a Zalavíz Zrt. kivitelezésében a Gólyadombi utca 1-17. számú ingatlanok mögötti zöldterületen 234 méter hosszban betonelemekkel kiburkolt övárok épült. Ez összegyűjti a csapadékot, és elvezeti a csatornába, mondta Németh Gábor önkormányzati képviselő a helyszíni sajtótájékoztatón. Az övárok megakadályozza a rézsű erózióját és a további lemosódásokat, tette hozzá Szak Tibor, a polgármesteri hivatal út- és közműépítési csoportvezetője. A Kovács Károly városépítő programban finanszírozott beruházás részeként a Gólyadomb és a Kaszaházi út közötti lépcső északi oldalán a víz elvezetésre alkalmas 40 méter hosszú vápát építettek betonba ágyazott terméskőből, beépítettek négy víznyelőt, három polimerbetonból rácsos folyókát, ezzel megszüntetve az itt korábban jelentkező kimosódásokat, hangzott el.

Filmzenei koncert lesz július 6-án a zalaegerszegi Dísz téren

Július 6-án, szombaton este nyolc órai kezdettel ismét megrendezi a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar a Dísz téren a korábban nagy sikert aratott Filmzenei koncertet, amelynek kezdeményezője, ötletgazdája Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő. A részletekről a szervezők a napokban tartottak sajtótájékoztatót a városházán. 2024 nyarán a Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola, a Liszt Ferenc Általános Iskola növendékei, a Gála Társastáncklub és a Zalai Táncegyüttes táncosai is csatlakoznak a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekarhoz és az énekesekhez, tájékoztatta a sajtót Tóth László zongoraművész, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem intézményvezetője, a városi szimfonikus zenekar vezetője, aki a repertoárról annyit elárult, hogy idén többek közt a Karib tenger kalózai, a James Bond, a Dirty Dancing, a Vissza a jövőbe, a Mamma mia!, a Keresztapa és a Star Wars című film zenei betétei csendülnek fel.

Gábor Áron szobrát koszorúzta meg a Nagykanizsai Honvéd Egyesület

A 176 évvel ezelőtt alakult Magyar Honvédség évfordulója alkalmából az egykori Gábor Áron laktanya bejáratánál elhelyezett Gábor Áron-szobornál szervezett megemlékezést a Nagykanizsai Honvéd Egyesület. Az eseményen Körtvélyessy Attila, a Nagykanizsai Honvéd Egyesület elnöke elmondta: 1992-től a kormány határozata alapján május 21-én ünneplik a magyar honvédelem napját. A megemlékezésen Balogh László polgármester is szólt az egybegyűltekhez. Beszédében kiemelte: a magyar honvédség tűzben edzett erő, mert a ’48-as márciusi forradalomban fogant, a magyar nemzet létrejötte és a magyar szabadság szülte. A honvédség megalapítása a legnagyobb nemzeti eszméinkhez kötődik, és nemzetünk legjobbjait tömörítette, az akkori hősök pedig ma is példaképeinkként állnak előttünk, folytatta Balogh László. A beszédet követően az emlékezők elhelyezték koszorúikat Gábor Áron szobránál.

Útfelújítás Keszthely és Sümeg között

Újabb szakasz újul meg a Keszthely-Sümeg közötti úton, folytatva a tavaly megkezdett rekonstrukciót. A Rezi melletti útfelújítási munkára 250 millió forintot fordít a Magyar Közút. Az elmúlt 10 esztendőben a polgári kormány rendkívül sokat tett annak érdekében, hogy a hazai úthálózat fejlődjön, bocsátotta előre Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő, hozzátéve, mindezt az is indokolja, hogy ez idő alatt több mint egymillióval nőtt idehaza a személygépjárművek száma, ezért nem csak az új szakaszok építésére, hanem a meglévők fejlesztésére, rekonstrukciójára is koncentrálnak. Mórocz József, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala vármegyei igazgatója úgy folytatta, a mellékúthálózat megújítása kiemelt stratégiai feladat, és ebbe a sorba illeszkednek a Sümegi út munkálatai is. Keszthely és Karmacs között tavaly már csaknem 2,5 kilométeres szakaszt megújítottak, most pedig haladnak tovább, s mintegy 1,5 kilométeren dolgoznak, amire 250 millió forintot fordítanak.