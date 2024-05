Prószafesztivál pünkösdkor Zalaegerszegen

Pünkösdhétfőn 28. alkalommal rendezték meg a Göcseji Prószafesztivált, ezúttal is a kezdetek helyszínén, a Gébárti-tónál. A gáttól délre, a Szentmártoni-patak völgyében a Prósza utcában felállított hosszú sátrakban 28 csapat veselkedett neki a megméretésnek. Devecz Sarolta többszörös prószasütőbajnok, Horváth Mária mesterszakács, Nagy Zsuzsanna, a KISOSZ zalai titkára, Takács Pál, a Piccolo vendéglő tulajdonosa díjazta a hagyományos és a különleges prószákat, valamint harmadik kategóriaként a tálalást, a vendéglátást is értékelték. A finom falatok mellett a kulináris élvezetekhez kulturális élményeket is kínáltak a rendezők táncos, zenés előadásokkal. S hogy ne csak a pünkösdhétfői finom falatokra, jó muzsikára lehessen emlékezni, a gyerekekkel kilátogató családok számára játszóház, kézműves foglalkozás, mesterségbemutató, kirakodóvásár kínált élményeket a 14. Családi pünkösd jegyében.

Állati sokadalom volt a zalaegerszegi skanzenben

A millió, milliárd évekkel ezelőtt létezett és a jelen élőlényeivel találkozhattak a látogatók a Göcseji Falumúzeum Állati sokadalom című programján szombaton. A skanzenben jó pár esztendővel ezelőtt indult útjára a Nálatok, laknak-e állatok? című rendezvény, amit nagy érdeklődés kísért. Mint Varju András, a falumúzeum vezetője elmondta, a szabadtéri kiállítóhely négylábú, illetve szárnyas lakói mellé ez alkalommal meghívtak olyan állatokat, amik ritkábban láthatók a hétköznapokban. Ezek egyike volt például a borzderes tehén. A vendégváró skanzenlakók sorába birka, kecske, szamár tartozott, no meg a baromfiudvar, ahol a kakas épp a napokban örülhetett háreme bővülésének, ugyanis tíz tyúkkal gyarapodott a família. Az Állati sokadalomban lehetett ismerkedni a méhek világával, amihez mézkóstolás is járt, a kutyák képességeit pedig játékos foglalkozáson mutatták be terápiás ebekkel, és akár barátságot is lehetett kötni a Bogáncs Állatmenhely lakóival. A kulturális programban a Tarsoly Népszínház adott elő mesés, zenés darabot, az ősi dallamok világába pedig Alexander Horsch vezette be a hallgatóságot, ehhez több tucat hangszert felvonultatva, köztük sok csontból, szaruból készült, ezzel is utalva az állatvilágra.

70 éves a kanizsai kórház pathológiai osztálya

A Nagykanizsai Kanizsai Dorottya Kórház Pathológiai Osztálya fennállásának 70. évfordulója alkalmából szerveztek ünnepséget, melynek keretében a sajtó is betekintést nyerhetett az osztályon zajló munkába. Dr. Brünner Szilveszter főigazgató felidézte: az önálló pathológiai osztály 1954. április 15-én kezdte meg működését, jóllehet már ezt megelőzően is végeztek vizsgálatokat és boncolásokat a központi laboratórium részeként. Dr. Bali Ottilia osztályvezető főorvos elmondta: a kerek évforduló apropóján aznap a kórház dolgozóinak mutatták be az osztály működését, majd ezt követően a térség pathológus szakembereivel közösen zajlott eszmecsere. Évente megközelítőleg 5-6 ezer szövettani vizsgálatot, 3-4 ezer citológiai vizsgálatot végeznek. A szövettani vizsgálatok során – a daganatos betegek esetében – konkrét gyógyszerjavaslatokat is tesznek a pathológusok a tumormarkerek alapján, így hozzájárulnak a betegek gyógyulásához is.

Több mint ötvenmillió forintot fordítanak a fejlesztésre Keszthelyen

Megkezdődött a keszthelyi Csengey Dénes sétány megújítása. Most vízáteresztő burkolatot építenek a kivitelezők, később pedig cserjéket, fákat telepítenek, illetve padokat és játszóeszközöket helyeznek el, s madárodúk kerülnek a fákra. A helyszíni bejárás során Manninger Jenő polgármester elmondta, a projekt társadalmi egyeztetése már tavaly megtörtént, a beruházás terveiről kikérték az itt élők véleményét is. A városvezető úgy fogalmazott: a Balaton Fejlesztési Tanács 33 millió forinttal támogatja a munkálatokat, amelyekhez az önkormányzat további 20 milliót biztosít. A polgármester kiemelte, fontos cél, hogy a lakótelepi környezetben otthonosabban érezzék magukat az emberek, s bár az itt élők így is szerették, de ez a rész egy picit elhanyagolt volt már. A beruházás során gondot fordítanak az idős fák ápolására, védelmére is, a kivitelezők pedig a későbbiekben kiegészítő utcabútorokat, például hulladékgyűjtőket és kerékpártárolókat helyeznek el.