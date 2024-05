Hamarosan megnyílik az V. GreenTech zöldenergia és fenntarthatóság szakkiállítás

A zalaegerszegi önkormányzat kiemelt fontosságot tulajdonít a klíma, a környezet, a természet védelmének, ezt számos program, fejlesztés szolgálja. Egyebek mellett ez hangzott el a városházán, ahol a május 23-24-én megtartandó V. GreenTech zöldenergia és fenntarthatóság című szakkiállításról, konferenciáról tartottak tájékoztatót. A városi faültetési program, a zöldbuszok és az energiahatékonysági beruházások mind a klímavédelemről szólnak, emelte ki Balaicz Zoltán polgármester. Mindezekhez kapcsolódva vetődött fel a szakmai rendezvény ötlete, így jött létre 2020-ban a GreenTech, amely országos érdeklődést kiváltó rangos eseménnyé nőtte ki magát, mondta. A rendezvény egyik szervezője, Kovács Károly arról számolt be, hogy a ZalaZONE fogadóépületében május 23-án csütörtökön 10 órakor kezdődik a kétnapos rendezvény, amelyre 80 kiállító jelentkezett be, húsz szakmai, iparági bemutatót láthatnak az érdeklődők, akik soraiban több száz diákra is számítanak.

Az új generációk olvasási szokásairól is szó volt a zalaegerszegi könyvtári szakmai napon

Három másodperc alatt kell megragadni a Z-generáció, azaz a mai 14-28 évesek figyelmét, ha ismeretet, tudást szeretnénk eljuttatni hozzájuk, mondta dr. Guld Ádám, a pécsi egyetem médiakutató docense a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár szakmai napján. A legfiatalabb, Alfa-generáció (0-13 évesek) tagjai között vannak, akik már óvodásként eszközfüggők, s agresszívek lesznek, ha megvonják tőlük az okostelefont, tette hozzá a kutató. A könyvtárosok szakmai napjának résztvevőit Tóth Renáta, a megyei bibliotéka igazgatója köszöntötte, felhívva a figyelmet arra, hogy nekik is egészen új utakat kell keresniük, találniuk, hogy elérjék az olvasóikat. Dr. Glózer Rita, a pécsi egyetem tanszékvezető docense az online térben található szöveges, sőt, irodalmi igényű tartalomgyártók felületeit mutatta be. A továbbiakban Klausz Melinda közösségi média szakértő, Farkas Ferenc, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központi könyvtárának a vezetője, Lélek Viktor Dániel mesterséges intelligencia szakértő tartott előadást, bemutatkozott a megyei könyvtár marketing csoportja, végül Tari Annamária klinikai pszichológus beszélt az online térben létezés lelki összetevőiről, a közösségi olvasócsoportok értékéről.

Konferencia az érzelemszabályozásról Nagykanizsán

A Nagykanizsai Tankerületi Központ iskolapszichológus munkaközössége ötödik alkalommal szervezte meg a neveléstudományi konferenciát a közelmúltban a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A fő téma az érzelemszabályozás volt. Az eseményt Magyar Ferenc, a Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója nyitotta meg, aki leszögezte: a központ és a munkaközösség kiemelt feladatának tekinti, hogy olyan segítséget és jó gyakorlatokat adjon a mindennapi munkához, amit egyetemeken nem tanítanak, ugyanakkor a kor kihívásai miatt szükség van ezekre a módszerekre, ismeretekre. Balogh László polgármester, az esemény egyik fővédnöke is köszöntötte tanár kollégáit. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, a konferencia másik fővédnöke beszédében kihangsúlyozta: amíg életének egyik szakaszát a pedagógusi pályán töltötte, fontosnak érezte a továbbképzéseket, hiszen az ismeretek bővítették a tudását. Az érzelemszabályozás alapjai és fejlesztésének lehetőségei címmel dr. Mogyorósy-Révész Zsuzsanna szakpszichológus, egyetemi oktató tartott előadást.

Egészségnapot szerveztek Keszthelyen

Az Egészségfejlesztési Iroda, Keszthely Város Önkormányzata és Keszthely Város Idősügyi Tanácsa szervezte hétvégén azt az egészségnapot, amelynek a Balaton Színház adott otthont. Az egész napos rendezvényen előtérbe került az idősebb korban is elengedhetetlen mozgás, az egészséges életmód és a prevenció. A megjelenteket, a közreműködő szakembereket Manninger Jenő polgármester, az idősügyi tanács elnöke köszöntötte. Azt követőn több területen vehették igénybe a szűréseket, szaktanácsadásokat az emberek. Volt vérnyomásmérés, dietetikus és egészségfejlesztő szaktanácsadás, memóriafejlesztő, demenciát késleltető feladat, anyajegyszűrés. Az egyik legkeresettebb volt a bőrgyógyászati szűrés, ami gyermeknek, felnőttnek egyaránt javasolt tavasszal. A szűrőnapon emellett sokan meridián tornán vettek részt.